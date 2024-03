‘Pamparola’ o el regreso a Covaleda de una joven pastelera maña

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

«Hace tiempo que tenía claro que iba a volver al pueblo de mi madre, Covaleda, en el que tengo mucho arraigo y cuyo ritmo de vida me gusta», explica Mónica Latorre, nacida en Zaragoza pero con gran arraigo en esta localidad pinariega. Con 36 años ha decidido dar un giro de 180 grados a su vida y asentarse en Covaleda emprendiendo su propio negocio: una pastelería a la que se encuentra dando los últimos retoques y que llevará el nombre de ‘Pamparola’, que significa ‘mariposa’ en fabla aragonesa. «Me pareció un nombre muy adecuado porque las mariposas se alimentan del néctar, una sustancia dulce de la naturaleza», indica.

La joven apunta que «en 2012 estuvo trabajando en Francia en la pastelería de un restaurante donde aprendí el oficio. Después he trabajado en un restaurante en Zaragoza pero el estrés y el ritmo de vida me han hecho replantearme las cosas», asegura. Una decisión que, en su caso, no fue tan complicada de tomar «ya que no hay nada que me ate, no tengo hijos ni nada así que pude apostar por lo que realmente quería hacer y jugármela. Fueron seis meses de proceso interno de replantearme mi situación laboral. Me apasiona la pastelería y en Zaragoza no lo veía viable porque hay mucha competencia así que fue el paso que necesitaba para asentarme en Covaleda abriendo mi propia pastelería ya que no hay nada parecido alrededor».

Latorre decidió apostar por la vida que quería «y pedí una excedencia en el trabajo». En enero «me puse a buscar locales aunque me costó un poco ya que me costó localizar a los dueños del que más me gustaba por su situación y tamaño». Pero lo consiguió y estos días previos a Semana Santa ha estado dando los últimos retoques al local. Colocando el rótulo con el nombre de la pastelería, los electrodomésticos... Y es que la pastelería va a tener obrador. «Voy a elaborar todo aquí». Entre las elaboraciones que no faltarán en las vitrinas estará «la costrada, los pasteles individuales, los bizcochos al corte, la tarta de queso o los brownies», enumera sin olvidar, añade, «las tartas por encargo para cumpleaños y otros eventos que serán como el cliente marque ya que el mundo del diseño es ilimitado, cada cliente quiere una cosa».

Dejando a un lado las elaboraciones más tradicionales pero que no pueden faltar como la costrada o la tarta de queso porque siempre son un acierto, la joven pastelera indica que una de sus especialidades «es el brownie» y anima a probarlo.

La pastelería contará con cafetería y estará abierta de martes a domingo de 8.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas. «Espero que la gente acoja bien la pastelería que pongo en marcha con mucha ilusión pero también con la preocupación de que salga bien y a la gente le guste apostando por conceptos elaborados no solo en el producto sino también en el propio diseño del local», concluye.