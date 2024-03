Publicado por Redacción

Detectó la necesidad en el mercado y puso en marcha la solución. El soriano Rubén Vicente Romera estudió Administración y Dirección de Empresas en el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid. Tras estar varios años empleado en gestorías de la capital reveló que estas no lograban captar fondos a través de subvenciones. Llamó a dos amigos, un experto en marketing y otro en temas financieros, y arrancaron como autónomos.

Subvenziona, nombre comercial de la empresa, cuenta actualmente con más de 20 empleados con diferentes perfiles y opera en el mercado desde hace cuatro años. Todos los empleados son de Soria y tienen menos de 35 años lo que contribuye a fijar población y retener talento joven. En 2022, facturó medio millón de euros y el pasado año dos millones con operaciones. Sus clientes son de todo el territorio español. Este año prevé una pequeña bajada en la facturación al reducirse el número de convocatoria de ayudas.

“Los empleados tienen diferentes perfiles. Tienen magisterio, FP relacionada con la informática, Administración de Empresas y algunos no tienen cualificación alguna. Nosotros les formamos desde aquí”, explica.

A lo largo de estos años, Subvenziona tramitó 12.000 expedientes relacionados con las energías renovables y en digitalización más de 8.000. A estos se suman alrededor de otros 4.000 relacionados con ayudas varias. “Tramitamos toda clase de subvenciones. Tenemos dos departamentos diferenciados: uno de energías renovables y otro digitalización de empresas. También trabajamos para otro tipo de empresas que necesitan circulante para inversión y tramitamos líneas de ayudas en otras comunidades autónomas relacionadas con la creación de empleo, creación de empresas, entre otros”, describe el emprendedor.

En este sentido, relata que actualmente tramitan las ayudas relacionadas con el Kit Digital, y agrega que no realizan tareas comerciales, ya que realizan colaboraciones con empresas que requieren ayudas, la tramitación de las mismas y su correspondiente justificación.

El empresario asegura que su negocio todavía es emergente, ya que las gestorías no están especializadas en prestar este tipo de servicio profesionalizado y optan por dar servicios relacionado con la fiscalidad y lo laboral. “Cuando iniciamos nuestro negocio se necesitaba un servicio profesional que aumentara las posibilidades de conseguir las subvenciones al cliente final, que requiere que el prestador del servicio sea constante en el proceso", resalta para insistir que es un mercado todavía por explotar, informa Ical.

El soriano subraya que actualmente las líneas de ayudas que emiten actualmente las administraciones no son “totalmente útiles”, ya que existen pocos perfiles técnicos que sepan resolverlas y no se ajustan a las necesidades del empresario o cliente final. “Deberíamos tener una colaboración más estrecha con las administraciones. Ahora se subvenciona mucho el software pero las necesidades de los negocios actuales necesitan, en primer lugar, que se les ayude a la compra de equipos informáticos. Sino pueden comprar el equipo informático no les sirve de nada el software”, considera.

A esta disyuntiva se une la existencias de líneas de subvención, según el experto, que son muy poco “accesibles y muy complejas”. “Nuestros clientes no tienen información porque son procesos complejos y la mayoría de pymes no tiene esos conocimientos precisos”, resalta.

El soriano cree que su empresa tiene un largo recorrido, ya que los nuevos autónomos y empresas no nacen millonarios y necesitan de ayudas al crecimiento. Asimismo, aboga porque sean útiles, es decir que tengan en cuenta las necesidades reales de los emprendedores. “La transición hacia una economía verde y el cambio de modelo productivo requiere de incentivos”, precisa.