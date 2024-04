«La economía sumergida será una consecuencia al desaparecer la ayuda de funcionamiento a autónomos»

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La noticia de la prórroga de Presupuestos Generales del Estado cayó como un jarro de agua fría en el sector de los autónomos porque quedaban vacías las promesas de la continuidad de las ayudas de funcionamiento, una tarifa plana de 80 euros para las nuevas altas. La presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria (CEAT), Mercedes Ciria, lo ve muy claro, una de las consecuencias será la economía sumergida para aquellos que opten por esperar a mejores nuevas y no darse de alta. Más de uno así se lo ha trasladado. La economista y consultora, profesora en el Campus de Soria, asegura que nunca tira la toalla y que seguirán ejerciendo presión para que las ayudas regresen. El autónomo es un «luchador» que «sobrevive al día a día».

Pregunta. El hecho de que no vaya a haber nuevos Presupuestos Generales del Estado deja vacía la promesa de ayudas de funcionamiento para los nuevos autónomos de Soria, también de Cuenca y Teruel. ¿Qué supone para el autónomo soriano?

Respuesta. Supone reducción de ímpetu a la hora de hacer cosas, porque estas ayudas de funcionamiento no es que nos den la vida, que no son económicamente trascendentales puesto que se aplicaron muy reducidas respecto a lo que se podía haber hecho, esperábamos importes mayores, pero evidentemente no tenerlas resta esa pequeña diferenciación, esa mejora competitiva que teníamos.

P. ¿Significa una discriminación respecto a los que sí cuentan con las ayudas por incorporarse el año pasado, que van a tenerlas durante tres ejercicios?

R. Claro, por eso me refiero a una especie de desilusión de aquellos que quieren empezar y podrían acogerse. Las ayudas no son el concepto básico para que se inicie una actividad, vas a tener otros condicionantes, pero sí nos quita la ventaja competitiva frente a otros territorios.

P. ¿La no aplicación podría hacer que algún emprendedor prefiera quedarse en la sombra de la economía sumergida a la espera de mejores perspectivas de ayudas?

R. Siempre digo que este tipo de bonificaciones ayudan y evitarían parte de la economía sumergida que existe, y no me cansaré nunca de repetirlo. Entonces, pues evidentemente, si nos quedamos a la espera de qué es lo que va a suceder, puede ser, perfectísimamente. Estoy convencida de ello, aunque sólo sea por lo que he oído, que no me doy de alta, no inicio la actividad... Sin ninguna duda puede ser una consecuencia, una opción. Porque todo tipo de bonificación ayuda significativamente a que, si hay una pequeña cotización, esa empresa que no termina de despegar salga de la sombra. Las bonificaciones en las cotizaciones de autónomos, en el inicio de la actividad, nos engañan un poco con respecto a lo que ocurre después, porque no te sitúan respecto a los gastos que vas a tener en realidad, pero quitarlas no ayuda a la hora de darse de alta, de sacar a flote todas esas actividades que siguen manteniéndose en la sombra. Porque la economía sumergida existe y para eso las asociaciones, las federaciones de empresarios y la sociedad en su conjunto tenemos que ser conscientes de que aquel que realice economía sumergida no está colaborando como lo hacen los demás. Cuando se vea un caso que claramente lo es, socialmente también tendría que reprobarse.

P. ¿Cuál es el sentir del sector y sus opiniones sabiendo que sin presupuestos no habrá nuevas ayudas?

R. Yo soy punto de atención al emprendedor, PAE, en mi despacho, y como veía las dificultades del presupuesto, recomendé a un autónomo que se diera de alta en diciembre, por si acaso, y no fallé, aunque podría haberlo hecho porque las medidas económicas muchas veces van relacionadas con medidas políticas y pueden dar un giro inesperado. No es que sea un número elevado de autónomos el que yo creo que se va a cohibir a la hora de darse de alta, pero es un hándicap. Esta sensación de diferencia, de que habíamos conseguido algo, y de repente desaparece. Y tampoco puedes asesorar, porque en enero, según el Ministerio, se iban a aprobar. Espero y deseo que esas promesas se cumplan. Son pocos los autónomos que se dan de alta en Soria, pero cada nuevo negocio que se monta en una ciudad y provincia tan pequeña como ésta nos beneficia a todos los que estamos en la sociedad. Tenemos que seguir luchando y peleando para que todas estas medidas tengan sus frutos y sean una ventaja competitiva a la hora de decidir dónde inicio la actividad y dónde la realizo. Porque hay que firmar una declaración jurada de que la actividad se realiza en la provincia de Soria. Que con el mercado que hay ahora mismo también es difícil de cumplir.

P. ¿Contemplan alguna posibilidad de que puedan llegar esas ayudas, a pesar de prorrogar presupuestos?

R. Desconozco el funcionamiento pero lo que el Ministerio de Trabajo nos dijo en enero, cuando aún no había presupuestos, es que se iban a activar. Pero si la única manera de que se activen es por presupuestos... Desconozco si hay otra vía. Yo mantengo siempre la esperanza, tengo un carácter muy positivo y considero que es una medida que no se debería de desaprovechar. Hace unas semanas lo comentaba con el decano del Colegio de Economistas de Cuenca, no podemos no seguir haciendo presión. Como representantes de los autónomos, siempre tendremos que estar en que se consigan las ayudas y si se logra más, mejor. Siempre hay margen de lucha. Pedimos que el Estado articule alguna medida que pueda permitir que sigan con esta ayuda. Y no olvidemos que hay otras administraciones. La Junta de Castilla y León también puede ejecutar medidas para que los autónomos de la comunidad coticen menos. Yo tengo clientes en Madrid a los que devuelven el dinero de las cotizaciones de los dos primeros años. Es decir, que no sólo está la vía del Ministerio, también la Junta podría establecer alguna medida, aplicándola a todo el territorio a al nuestro en concreto por nuestras peculiaridades.

P. ¿Han solicitado algún contacto con el Ministerio sobre este asunto?

R. Nosotros no.

P. ¿Cuántos autónomos se han dado de alta en lo que va de año? Porque las cifras van a la baja. En 2018 fueron 1.047, casi los mismos que en 2019 con 1.087, pero en 2020 con la pandemia cayeron a 901, bajaron aún más en 2021 con 863 y en 2022 fueron 890.

R. En lo que va de año han sido medio centenar. Analizando esos datos, parte de la culpa la tuvo la pandemia pero ya se arrastraban cifras en negativo previamente. La pandemia fue dolorisísima para todos los negocios en general pero partíamos de descensos continuados. Somos la provincia con menos empresas de España. Esto hace que no haya el empleo necesario para mantener el talento y nuestros jóvenes se tengan que marchar. Tenemos muchos palos en la rueda. Uno de ellos es la conectividad, que se ha prometido en muchas campañas electorales y seguimos sin ella. Tenemos polígonos, como el de San Esteban de Gormaz, que no tiene fibra. No tengo palabras. La conectividad es un básico.

P. ¿El año pasado se notó un incremento impulsado por las ayudas?

R. Sí. Soria cerró 2023 con 7.664 autónomos. Es una ayuda que se concede si no has realizado ninguna actividad en los dos años previos, por lo tanto, un autónomo que en un momento dado se da de baja y reinicia, o cambia de actividad, no se puede acoger. Lo que sucede es que premia a aquellos que llevan un cierto tiempo sin estar en el régimen de autónomo. El año pasado las ayudas sirvieron para un aumento, pero aun así seguimos en una situación de sangrado de autónomos que cierran. Si hay medidas positivas, eso se ve reflejado en el día a día de los empresarios y tener una cotización reducida ayuda.

P. ¿Cuánto está pagando el autónomo que se da de alta ahora, sin la ayuda?

R. Depende de los ingresos, del rendimiento neto, según la base de cotización que elijas. Un autónomo medio que empiece está pagando casi 300 euros. En función de la facturación irá aumentando. La diferencia es sustancial con la tarifa plana de 80 euros de las ayudas. Lo cierto es que cuando se acaba, el salto es brutal.

P. ¿Volumen de la economía sumergida en Soria?

R. Comparándolo con otras provincias que conozco, donde veo economía sumergida tan tangible, por decirlo de manera suave, en Soria hay bastante control, aunque eso no significa que no haya gente haciendo sus pequeñas cosillas. Pero no lo veo un problema tan enorme porque aquí somos pocos, todos nos conocemos y sabemos lo que hacemos. Siempre hay ejemplos y personas que lo realizan, es un tema de injerencia profesional en determinadas actividades. Hemos de tener claro que nos gustan los beneficios sociales y eso significa tener que pagar impuestos. Es muy injusto y daña a todos los sectores y a la sociedad cuando alguien ejerce una actividad sin estar dado de alta. Siempre hemos de denunciarlo. Hay sectores en los que hay quejas constantes sobre el intrusismo profesional.

P. ¿Cuáles?

R. En el que yo ejerzo, que es la consultoría, todo el mundo sabe de alguien que trabaja en un sitio por las mañanas y por la tarde hace contabilidades. Ese es un ejemplo. Lo está haciendo sin protecciones, sin una profesión y es posible que sin unos conocimientos. En el sector de oficios suele haber casos de intrusismo profesional, con personas que no tienen la titulación adecuada en fontanería o electricidad y están haciendo las típicas ñapas. Que luego surge un problema porque han cometido un error y no tienen un seguro, así que no tienes a quién reclamar, no has pagado IVA y no hay nada que justifique que han estado en tu casa haciendo un trabajo. Como ciudadanos hemos de ser muy conscientes de estas cosas.

P. ¿Cómo es la realidad del día a día de los autónomos actualmente, viven bien, sufren mucho...?

R. Sobrevivimos al día a día. La propia situación económica y social actual es muy difícil. Nos pasamos el día luchando y peleando porque somos empresarios, lo vivimos. Hay cierto cansancio porque vemos inestabilidad, pero por otra parte todo ese dinero ahorrado durante la pandemia ahora se está viendo en el consumo. En cuanto a los sectores, el primario, agrícola y ganadero, tiene sus dificultades, sobre todo en el relevo generacional, el mayor problema con el que se encuentra. En el comercio, el mercado ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años, por lo tanto exige más preparación, más formación y cambios en la idea de los negocios clásicos. Hay que ofrecer otras cosas a los clientes y conseguir a los que pueden venir de cualquier sitio. En cuanto a los oficios, veo que hay trabajo, aunque a base de muchísimo esfuerzo, de muchas veces bajar los precios y adaptarte al mercado... En la parte de servicios, lo que es turismo, supervivencia constante también. Han tenido una Semana Santa horrible y eso nos afecta económicamente a toda la provincia porque en muchos negocios, un porcentaje importante de su facturación anual se tendría que haber desarrollado en estos días y no ha sido así.

P. Cada vez hay más locales vacíos por los cierres. ¿Hay manera de revertir la situación?

R. Hay que adaptar el comercio y las actividades a lo que es el cliente. No podemos seguir pensando como lo hacían nuestros abuelos, que el buen paño en el arca se vende. Hace años eso funcionaba, hoy no. Hay que adaptar la gama de productos y ser muy consciente de dónde pueden estar tus clientes. Insisto en la especialización. No puedes hacer lo mismo que otra empresa para competir por precio, tienes que competir en calidad en el servicio. Yo he realizado el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de la ciudad de Soria y creo que hemos de centrarnos en aquello que podemos hacer bien. Se necesita preparación, formación en nuevas tecnologías, ser consciente de que el mercado no se limita a Soria, puedes hacer muchas más cosas, pero han de ser diferentes. Por otro lado, nos quejamos de que cierran negocios pero no los visitamos. La sociedad tiene su parte de responsabilidad. Lamentamos que ha cerrado un negocio de toda la vida, pero, ¿cuánto hacía que no entrabas? O sí, te probaste ahí las zapatillas pero luego las compraste en esa plataforma de la A a la Z. El comercio activa la ciudad. Asumamos nuestra parte de responsabilidad. Hice la prueba de no comprar todo en el super si no en tiendas separadas y era más barato. Muchas veces tenemos una idea equivocada. Demos la oportunidad al que está ahí y aprovechemos el comercio de proximidad.

P. ¿Hacen lo que pueden las administraciones e instituciones en el fomento del emprendimiento?

R. Las administraciones públicas tienen que reforzar, desde el inicio de nuestra formación en el colegio, la educación financiera, que nos va a servir durante toda la vida, porque vivimos en un sistema que o sabes lo que es un préstamo o estás perdido, y la educación en emprendimiento. El otro día fui a dar una charla en un instituto, que el año pasado ya les había dado una de economía a los mismos niños, de 13 años, porque me pidieron que les explicara lo que es un préstamo. Me pidieron algo que sus padres no saben responderles. Por otro lado, necesitamos que no se siga devaluando y menospreciando la labor que hacen las empresas, porque más del 90% de nuestro tejido productivo somos empresas pequeñas. O reforzamos el carácter productivo, reforzamos que los emprendedores sean vistos como lo que somos, gente que lucha y trabaja, y que no se forra en cinco días... Si eso lo conseguimos, tendremos una sociedad mejor. Lo vemos en otros países donde la figura del emprendedor no está devaluada. Yo doy clase en la universidad y los alumnos, en un porcentaje elevadísimo, quieren ser empleados públicos. Cuando yo estudiaba mi primera carrera, Ciencias Empresariales, el vicerrector nos preguntó quién quería ser empresario y fui la única que levanté la mano. Nos sigue faltando recorrido pero creo que no vamos en el mal camino.

P. Lleva un año al frente de la Asociación de Autónomos de Soria, ¿qué balance hace?

R. Que tenemos que seguir trabajando y remando para dar apoyo a los autónomos. Nos gustaría que nos tuvieran más en cuenta. Todo aquello que podamos hacer lo lucharemos siempre. Necesitamos apoyo de las administraciones y de la sociedad. El resto ya lo ponemos nosotros, que son las ganas de trabajar.