Asohtur advierte que no hará de «policía» frente al tabaco

Fumar en las terrazas podría ser cosa del pasado. Esta nueva medida es uno de los puntos clave del nuevo Plan Antitabaco aprobado el pasado viernes en el Consejo Interterritorial de Salud y que ha generado gran debate y preocupación sobre todo en uno de los sectores afectados directamente como es la hostelería.

El Ministerio de Sanidad ha conseguido finalmente sacar adelante el Plan con el apoyo de todas las comunidades, incluidas las más críticas con el borrador inicial del Gobierno. La incorporación de la mayoría de las propuestas y alegaciones autonómicas posibilitó el consenso entre ambas partes.

Fuera del ámbito político, el sector de la hostelería es el principal afectado por esta nueva normativa. José Antonio Cedazo, vocal de Asohtur y dueño del bar-restaurante ‘Más que dos’ en Soria confirma la «preocupación» que existe en el sector por esta medida con la que temen volver a las situaciones vividas durante la pandemia cuando se les exigió llevar a cabo «una función de policía» que no les correspondía. «Nuevamente el foco está puesto en la hostelería. Es una norma detrás de otra y no nos dejan levantar cabeza. Lo que más tememos es que nos carguen otra vez la responsabilidad de ejercer como vigilantes en nuestros establecimientos para controlar el cumplimiento de la Ley. Ese no es nuestro cometido y es agotador. Exigimos que haya una regulación de competencias y que se aclaren quienes son las autoridades responsables de la inspección y el cumplimiento de la norma», explica Cedazo quien asegura que esta medida puede provocar «nuevos enfrentamientos con los clientes con repercusiones muy negativas para los negocios».

Aunque asegura que esta legislación no les ha pillado por sorpresa ya que «la sociedad va en esa dirección», desde el sector hostelero piden que se les de «un respiro» sobre todo de cara a la época estival que está a la vuelta de la esquina. «No hace tanto que hemos tenido que enfrentarnos a unos meses de restricciones totales debido a la pandemia y, ahora que estamos viendo un poco de luz, nos vuelven a imponer una normativa que puede ser bastante perjudicial para el sector si no hay un planteamiento claro en la misma» explica Cedazo quien hace referencia a la repercusión que puede tener esta Ley en uno de los motores económicos de España como es el turismo. «A mucha gente no le va a sentar bien y no lo va a entender. El turismo es el motor de la economía y este cambio puede que no sea entendido por los turistas que están a acostumbrados a otra cosa y lo pueden ver como un ataque a sus libertades».

Hace 13 años, el 2 de enero de 2011, entró en vigor la Ley 42/2010 que prohibía fumar en los espacios públicos cerrados, incluyendo los locales de hostelería. Además, la normativa ampliaba estos espacios sin humos a parques infantiles, centros sanitarios y centros escolares con menores de 18 años. Esta normativa revolucionó España con cambios a todos los niveles. Desaparecieron los ceniceros en los espacios públicos, subió el precio del tabaco y se empezaron a popularizar los corrillos de personas fumadores a las puertas de los locales. « Cuando se hizo oficial la normativa que prohibía fumar en espacios cerrados, nos echamos las manos a la cabeza pero, el paso del tiempo ha demostrado su efectividad al lograr una mayor limpieza en los locales. En el caso de las terrazas, la cosa cambia y el debate está encima de la mesa porque hablamos de espacios al aire libre y a la gente le cuesta más entender que en un espacio abierto se le impongan esas restricciones ya que no sabemos hasta que punto puede ser efectivo o lógico».

Cedazo afirma que, desde el sector de hostelería, no han tenido tiempo de reunirse para decidir si van a presentar alegaciones o no a esta nueva normativa. «Es un tema que nos acaba de explotar y no hemos tenido tiempo de reaccionar pero es posible que se puedan presentar opciones o alternativas no tan radicales como dividir de alguna forma los espacios abiertos o separar las mesas de la terraza entre fumadores o no fumadores. Lo normal es que se escuche la voz de los sectores afectados directamente por la Ley para poder llegar a acuerdos que sean ventajosos para todos».

Si una cosa está clara es que «para una buena convivencia es necesario el respeto y la tolerancia». Así lo afirma el hostelero quien apela al sentido común de los ciudadanos. «Hay que adaptarse a los nuevos tiempo, a los cambios y a las normativas. Los hosteleros solo queremos que nos dejen trabajar a gusto, que la gente se sienta cómoda en nuestros locales y que haya respeto y tolerancia mutua entre unos y otros. Pero también exigir una garantía que, en situaciones de irresponsabilidad individual, las sanciones o multas se dirijan a la persona infractora eximiendo a los establecimiento de esta responsabilidad».

Otros puntos clave de la Ley

Tras muchos años guardado en un cajón, el Plan Antitabaco del Gobierno ya es una realidad aunque tardará un tiempo en entrar en vigor. Tras sufrir diversas modificaciones, la nueva Ley contará finalmente con cinco metas y 23 objetivos, con los que aspira a reducir la prevalencia del consumo en nuestro país.

Las principales iniciativas responden a aspectos generales como la ampliación de espacios abiertos ‘sin humo’, un incremento considerable del precio de la cajetilla a través de una subida fiscal, un empaquetado genérico y las restricciones en la venta y suministro de vapeadores equiparándose a las del tabaco.