Este sábado tiene lugar la I Marcha Solidaria Autismo Soria, una cita de corte solidario cuya recaudación se destinará a ayudar a las 106 familias que forma parte de la asociación. Durante la presentación de la marcha se explicó que hay muchos adultos que desconocen que padecen la enfermedad y que son diagnosticados cuando acuden a la sede que la Asociación Autismo Soria tiene en el Hospital del Mirón.

La Marcha Solidaria arrancará a las 18.00 horas desde la Plaza de Mariano Vicén y realizará una ruta de dos kilómetros que pasará por el Alto de la Dehesa, Mariano Vicén, San Juan de Rabanera, Plaza Mayor y de nuevo Mariano Vicén. "El lema de la campaña de este año es el autismo cerca de tí porque hay más personas con autismo de los que pensamos. Pasan desapercibidos y es importante darle visibilidad porque están en todos los sitios y no se les ve", ha explicado la gerente de la Asociación Autismo Soria, Nuria Santacruz.

La prueba cuenta ya con 800 inscritos pero los interesados en participar aún pueden formalizar la misma. Las inscripciones pueden realizarse a través de los Códigos QR que hay en los carteles de la marcha. Igualmente de pueden formalizar de forma física hasta este miércoles en la sede de la Asociación (de 17.00 a 20.00 horas) en los establecimientos colaboradores en horario comercial: Tiendas Antón y Cacho, Papelería Hobby (en las inmediaciones del IES Machado), y en Flores Lis Arte Floral. "Se trata de una prueba solidaria. Al finalizar la marcha habrá un sorteo de regalos de las empresas que se han volcado con nosotros. Tenemos 800 inscritos y llegar a los 1.000 sería la bomba", ha expresado Santacruz. Los inscritos tendrán también como obsequio una camiseta que se podrá recoger este jueves día 11 en la cuarta planta del Mirón, sede de la Asociación Autismo Soria, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Durante la presentación de la marcha, la gerente de la Asociación Autismo de Soria ha señalado que los enfermos de autismo no tienen visibilidad y de ahí la necesidad de actuar con tolerancia: "No tenemos ese tacto o esa delicadeza con ellos o esa tolerancia a la hora de entender que se comportan de una manera diferente. Es importante entender que no siempre que veamos a una persona cuya conducta no es la más normal hay que criticarla de una manera negativa. Quizás tenemos que preguntarnos que a lo mejor esa persona se comporta de una manera distinta porque no sabe hacerlo de la manera correcta".

Las estadísticas señalan que en España una de cada 100 personas tiene autismo. A nivel mundial es una de cada 80. En este sentido, desde la Asociación Autismo Soria se explica que cada vez hay más adultos a los que se les diagnostica un trastorno del espectro autista (TEA) así como adultos que padecen la enfermedad sin ser consciente de ello: "Hay muchos. En la última época nos están viniendo muchas personas adultas que sospechan que pueden tener autismo. Sobre todo en redes sociales se ven muy reflejados porque las personas con autismo son muy reivindicativas en redes sociales y se ven reflejados y vienen a nosotros para que confirmemos si pueden encajar en el diagnóstico de TEA. Y hasta ahora han encajado todos. Hay mucha más gente de la que piensa y que se empiezan a dar cuenta de todas las dificultades que han tenido a lo largo de su vida".

Desde Autismo Soria se ha apuntado que uno de sus objetivos en un futuro en establecer lazos con empresas para facilitar la integración laboral adultos diagnosticados en el mercado laboral. "Trabajamos con adultos pero no en el tema laboral. Sí trabajamos el prepararse para pero no la inserción laboral con las empresas. Son absolutamente válidos y creo que todo el mundo se sorprendería de saber que hay personas autistas trabajando donde están porque están muy adaptado a su vida. Nosotros trabajamos sobre todo en dificultades y habilidades sociales y la inserción laboral es uno de los compromisos que tenemos en un futuro", ha afirmado Santacruz.

La presentación de la I Marcha Solidaria Autismo Soria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. En la misma estuvo presente el concejal de Deportes, Manu Salvador, quien animó a los sorianos a participar en la marcha. Igualmente estuvo presente la vicepresidenta de la Asociación Autismo Soria, Henar Rodríguez.