El Festival Enclave de Agua vuelve a Soria en su XVII edición con un cartel “exclusivo”

Publicado por Ana Aparicio Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival Enclave de Agua vuelve a Soria un año más en su XVII edición con un cartel "exclusivo" que será la delicia de muchos amantes de la música afroamericana.

La concejala de cultura, Gloria Gonzalo, junto con los directores del Festival, Alfredo Cañas y Víctor Frutos, han presentado esta mañana el evento tan esperado por los sorianos y que se ha convertido en el Festival de música afroamericana más importante de España. "Es un evento musical que se ha convertido en un clásico del verano en Soria y se ha posicionado como uno de los festivales musicales más importantes a nivel nacional e internacional de este estilo musical", ha asegurado Gonzalo quien ha querido destacar y atribuir este gran éxito al exconcejal de cultura, recientemente fallecido, Jesús Bárez. "Su valentía le llevó a apostar de manera decidida por este festival y este increíble estilo de música que supone una gran apertura de mente con el que Soria se ha consolidado en el mundo de la música y de los festivales".

Los organizadores del Festival han presentado el cartel de este año que han calificado de "explosivo y exclusivo" con muchos grupos que sólo podrán escucharse en Soria pues es su única parada en España durante su gira de este año. "Tenemos un menú lleno de funk y blues, una cóctel musical muy equilibrado con gran protagonismo femenino", ha asegurado Cañas quien ha confesado el sentimiento "agridulce" de este año al no poder contar con la presencia de Jesús Bárez. "Es y será siempre el 'alma mater' de este Festival y el mejor homenaje de nuestra parte es mantener su legado y seguir fieles a la personalidad marcada por Jesús".

Así, el jueves 25 de julio, los sorianos podrán disfrutar de la tradicional Enclave Jam Sessions y en el escenario principal los grupos 'The Buttshakers', Tito Ramírez, Dorrey Lyles y Donny's Black Shoes. El viernes 26 el cartel contará con nombres de gran categoría como 'The Harlem Gospel Travelers', 'Ther Brooks', que tocarán en exclusiva en la capital soriana, 'The Next Movement' y 'The Limboos'. Como broche final, el sábado 27 de julio regresará a Soria una de las grandes triunfadoras en el festival de otros años, 'Nik West', y también, grupos como 'Greements Plays P-Funk, 'Shouthern Avenue', 'The Twin Souls', por primera vez en España y 'Red Cactus'.

Las sesiones del vermú no faltarán ninguno de los tres días como "plataforma para los grupos sorianos". Este año participarán seis bandas sorianas y cuatro bandas de fuera.

Gonzalo ha explicado que el presupuesto se mantiene similar a años anteriores con una aportación de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de la capital.