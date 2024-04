Un fin de semana de sol y calor

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria para este fin de semana será plenamente primaveral. Temperaturas mínimas bastante alejadas de las heladas, máximas generalizadas por encima de los 25 grados sábado y domingo y sol, sólo con alguna nube en las tarde dominical. Tampoco se esperan vientos reseñables, así que todo apunta a unos días perfectos para hacer turismo o actividades al aire libre.

La sensible subida de temperaturas de miércoles y jueves continuará este viernes, siempre según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se espera que puntos como Soria, Almazán, El Burgo o Arcos de Jalón alcancen ya esos 24 grados, 24 para puntos como Ólvega o Molinos de Duero. Las mínimas, entre cuatro y siete grados, no 'castigarán' a la nascencia o a las floraciones, que el tiempo no es sólo cosa de ocio.

Para el sábado se espera un grado más en las máximas, en el entorno de 25, salvo en Arcos y Ólvega donde subirá dos. Las mínimas irán de 7 grados en El Burgo a 12 en Ólvega. La tónica serán los cielos totalmente despejados, con sol radiante y sin previsión de viento.

Ya el domingo, el tiempo en Soria será incluso un poco más cálido. Arcos de Jalón llegará a 28 grados, Soria, El Burgo, Almazán u Ólvega a 27 y en Pinares unos 25. En todo caso valores para lucir manga corta. Las mínimas rondarán los 8-10 grados. Sólo en la segunda mitad del día puede aparecer alguna nube, con una probabilidad de lluvias del 25% en la capital u Ólvega o del 30% en El Burgo, con lo cual tampoco se espera una jornada especialmente húmeda.