Absuelto del delito de violación y malos tratos por las "contradicciones" de la denunciante

La Audiencia Provincial de Soria absuelve al acusado de un delito continuado de agresión sexual con penetración y otro de malos tratos psíquicos al no encontrar probado ninguno de los hechos denunciados por la presunta víctima, que incurrió en contradicciones tanto en la celebración del juicio como ante la médico forense y la asistente social.

Según la mujer, que padece un trastorno de la personalidad, conoció al acusado por internet y decidieron que fuera a vivir a su casa, en un pueblo de Soria, desde Venezuela, y ella incluso le pagó el billete. Aseguró que durante el año y medio en el que convivieron la forzó sexualmente en tres ocasiones, pero ofreció fechas y lugares diferentes asegurando que estaba perdiendo la memoria por su edad, 60 años.

Según la sentencia, "los hechos objeto de acusación no han podido ser probados" ya que el relato de la denunciante "está repleto de contradicciones". Considera la sala de la Audiencia Provincial que pueden existir "motivos de resentimiento" puesto que la denunciante admitió durante su testimonio en el juicio, celebrado el pasado 12 de abril, haber dicho al acusado antes de presentar la denuncia, "tengo un regalito para ti, ya verás lo que te viene, voy a pedirte cárcel y que cumplas prisión en Venezuela", ya que le había visto con otra mujer.

El acusado negó los hechos, por los que la Fiscalía solicitaba para él una pena de tres años de cárcel, en el caso de los malos tratos psíquicos habituales, y 12 años por el delito continuado de agresión sexual con penetración. Aseguró que nunca tuvo relaciones sexuales con ella ni la obligó.

Reconoció que no mantuvieron relación de pareja cuando fue a vivir con ella desde Venezuela y que desde que la vio supo que "esto no es, esto no va", asegurando que la que proponía matrimonio era ella. Incluso ella fue a hablar con el cura, y posteriormente lo hizo él ya que estaba casado previamente. Declaró que con ella no quería relación porque no iba a llegar a nada pero no tenía a dónde ir porque no disponía de recursos. Finalmente fue él quien se marchó de la casa, según su testimonio.

La Audiencia Provincial levanta también las medidas cautelares penales de prohibición de aproximarse a la perjudicada a una distancia mínima de 50 metros y de comunicarse con ella.