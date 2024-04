Amazon, Bayer, Danone y otras empresas buscan en San Esteban de Gormaz la solución a la vivienda

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Amazon, Bayer, Endesa, BlablaCar, Booking.com, Danone, SiteGround, Nickel, Grünenthal, entre otras empresas en alianza, se han fijado en San Esteban de Gormaz como banco de pruebas para buscar solución al problema de la vivienda, uno de los principales obstáculos que encuentran los nuevos pobladores cuando quieren asentarse en el mundo rural.

La iniciativa Vivaces, la primera alianza impulsada por el sector privado en España, dirigida a visibilizar el potencial del medio rural, ha elegido San Esteban como «experimento» en vivo, en un entorno controlado para testar cuáles son las consecuencias. Con el enganche además de que está cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

Un informe elaborado en 2022 por Tierras Sorianas del Cid que recoge que de las 14.000 viviendas existentes en la comarca de San Esteban «cerca de 8.000 están en ruina o semiruina», es el punto de partida de una jornada de trabajo que pone el foco en la vivienda de esta zona para buscar una solución a la falta de oferta frente a la gran demanda. Así lo explicó ayer el director del Comité Ejecutivo de Vivaces y periodista, Pablo Maderuelo, sobre esta alianza de importantes empresas que buscan visibilizar el potencial del medio rural.

«Hace dos años grabando un reportaje sobre el medio rural en Castilla y León descubrí este informe de Tierras Sorianas del Cid y confirmé que la realidad de la vivienda en el territorio es una palanca para el desarrollo de los pueblos», indica Maderuelo que asegura que esta realidad de la comarca de San Esteban se repite en la mayoría de los pueblos del entorno rural nacional. Y es que «siempre detecto que hay gente que quiere vivir en los pueblos pero los precios son desorbitados debido a la falta de oferta».

Con la jornada de trabajo que el viernes 19 de abril reúne en San Esteban a 16 ponentes de diferentes administraciones Maderuelo quiere poner en marcha un ‘sandbox’ «que está más de moda en ambientes financieros». Un ‘sandbox’ (caja de arena en inglés) apunta el director del Comité Ejecutivo de Vivaces «es un espacio cerrado para determinar cuáles son las consecuencias de diferentes medidas» añadiendo que «es una figura compleja porque hay que realizar cambios regulatorios» por lo que es un proceso que hay que realizar «de forma sosegada». A partir de aquí, «se elaborará un informe de la hoja de ruta a seguir» con las conclusiones que está previsto presentar en torno al mes de noviembre.

Aportando más datos sobre el territorio en el que tienen previsto actuar a partir de ahora, Maderuelo recuerda que «este proyecto piloto se lanza en una de las comarcas españolas más afectadas por la pérdida de población con 14.000 habitantes y una densidad de población de 5,72 personas por kilómetro cuadrado». Una cifra, continúa el experto, «muy por debajo del umbral que considera una zona como en riesgo severo de despoblación».

El proyecto está cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contando con la colaboración de la AsociaciónTierras Sorianas del Cid , Segoviana de Iniciativas Rurales , The Future Policy Lab y el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.

Con todos estos datos previos con los que se parte además del diagnóstico que hoy pondrán encima de la mesa los diferentes expertos que participan en la jornada se pretende «sentar las bases de un ‘sandbox’, un escenario en el que se puedan llevar a cabo experimentos en vivo en un entorno controlado para testar cuáles son sus consecuencias», detalla Maderuelo.

Y es que, según el informe referido del grupo de acción local, del censo de 14.000 viviendas, un 43% son secundarias y el 18% del total se encuentran vacías. Además, en torno a 760 viviendas (5,3%) se encuentran en estado de ruina «existiendo un desequilibrio entre la demanda y la oferta de vivienda en alquiler con precios de mercado elevados tanto en compraventa como en alquiler». De hecho, explica Maderuelo, «para prepararme la ponencia de mañana [por hoy] he realizado una última búsqueda en internet y en el portal Idealista he encontrado únicamente dos viviendas para alquilar en San Esteban de Gormaz». Un hecho que no hace nada más que ratificar el informe previo sobre el que se basa todo el engranaje que el proyecto Vivaces quiere poner en marcha en esta comarca ribereña.