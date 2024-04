FOES replica a Rey: "Que en Madrid reclame con la misma intensidad con la que ataca al empresariado"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) replica a Luis Rey. Un día después de que el secretario general de los socialistas sorianas acusara a la patronal de la responsabilidad de que las empresas de Soria no conozcan en qué consisten las ayudas de funcionamiento, la patronal soriana ha instado al político del PSOE a que "arrime el hombro y reclame en Madrid, con la misma intensidad con la que ataca al empresariado soriano, medidas eficaces contra la crisis demográfica".

FOES remite varias puntualizaciones dirigidas a Rey en las que señala que sus ataques a FOES "no son, sino una cortina de humo para no hablar de la irrelevancia de las ayudas de funcionamiento y de su incapacidad para mejorarlas". Los empresarios sorianos califican los "ataques" de "gratuitos" y traslada varios aspectos:

· "Que nos consta fehacientemente que al Sr. Rey no le gusta que las empresas de Soria tengan un trato diferencial vía ayudas de funcionamiento, puesto que son ya demasiadas las ocasiones en las que, pública, y también privadamente, se ha manifestado negativamente sobre ellas.

· Que, a este respecto, quisiéramos conocer si las opiniones vertidas por el Sr. Luis Rey son particulares como diputado electo por Soria, o habla en nombre del PSOE, pues no olvidemos, que es el secretario general del Partido Socialista en nuestra provincia.

· Que, teniendo en cuenta que las ayudas de funcionamiento son puestas en marcha por el Gobierno de España, resulta poco o nada coherente culpabilizar a FOES de algo que debieran hacer otros, y que los ataques infundados del diputado Sr. Luis Rey, no buscan otra cosa que crear una cortina de humo para no hablar de lo que realmente importa, que es la eficacia real de las ayudas de funcionamiento.

· Que, si tomamos una empresa media de Soria con 10 trabajadores y un coste laboral mensual total de 30.000 euros, su bonificación mensual vía ayudas de funcionamiento, sería de 300 euros, entienda el Sr. Luis Rey, que es lógico que dicha 'calderilla' pase totalmente desapercibida para las empresas, a la vez que resulte inútil para el objetivo con el que fueron aprobadas.

· Que sentimos no regalarle el oído al diputado Sr. Rey diciendo lo que le gustaría oír, siendo que nuestra obligación es trasladar la opinión de las empresas sorianas, recordándole que FOES, según establece la Constitución, es la organización más representativa, que defiende a las empresas de Soria, siendo la única voz legal de las mismas. Y que no resulta coherente que un diputado, que representa a todos los sorianos, se dedique a disparar al interlocutor de una parte muy importante de la sociedad soriana, como son las empresas, cuando escucha opiniones que no le gustan o no comparte.

· Que lo realmente importante en todo esto, es saber si el diputado Sr. Luis Rey tiene intención de trabajar por mejorar las ayudas de funcionamiento y si tiene o no, capacidad de influir en el Gobierno de España, para que las mismas mejoren y redunden en beneficio de toda la provincia.

· Por último, queremos recordar que el Sr. Luis Rey obvia deliberadamente el contenido de informe sobre ayudas de funcionamiento, que, con datos, concluye que no están teniendo repercusión alguna en Soria, a la vez que se hace necesario informarle que el objetivo de las mismas, no es tener contentos a los empresarios sorianos, sino mejorar la situación de la provincia, objetivo que no se está cumpliendo. Justamente hoy, nos desayunamos con el dato del INE que constata la incapacidad de Soria para revertir su crítica situación demográfica, siendo una provincia con saldo vegetativo negativo, en la que la natalidad cae, rompiendo la tendencia al alza del resto del país, y en la que la atracción de trabajadores resulta fundamental para consolidar la población y poder sentar las bases del crecimiento económico a medio plazo"

"Dicho todo lo anterior, FOES, las asociaciones sectoriales que agrupa y todas las empresas de Soria, agradecerían al diputado Sr. Luis Rey que deje de confrontar y de destruir y se dedique a trabajar por el bien de la provincia, por el desarrollo de su tejido socio-económico, y por el bienestar de todos los sorianos, a los que debiera representar desde los distintos cargos públicos que ha ocupado y ocupa. Que, ante los nimios efectos de las ayudas de funcionamiento en nuestra provincia, los empresarios sorianos le solicitamos que arrime el hombro y reclame en Madrid, al menos con la misma intensidad con que ataca al empresariado soriano, medidas eficaces contra la crisis demográfica de Soria", explica.

Para finalizar, la patronal subraya que "las ayudas al funcionamiento son una herramienta eficaz que la Comisión Europea permite sólo en caso de urgente necesidad, y que reciben escasísimos territorios en el mapa de la Unión Europea, como el señor Rey conoce. Su ataque a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y a las empresas a las que representa, es un ejercicio de partidismo, infundado e improcedente, que no conviene a Soria, una provincia que necesita representantes con altura de miras, y que sus cargos electos y públicos sumen fuerzas para reclamar con toda la intensidad que la ley permite, que se apliquen en este territorio cuantas medidas y herramientas existen, para mejorar la situación socio económica, aumentar su población y superar nuestro gran problema de despoblación".