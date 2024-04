'Caza' a los alojamientos ilegales. La Guardia Civil de Soria buscará en plataformas de turismo

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación de Turismo Rural Tursoria lleva tiempo levantando la voz para alertar de la presencia de establecimientos ilegales que no están dados de alta en los registros de Turismo y de Hacienda y que por tanto incumplen la normativa, con todo lo que implica, en primer lugar para la seguridad de los usuarios, y en segundo por la competencia desleal con quienes sí siguen las leyes.

Las plataformas turísticas, en las que supuestamente estos alojamientos se ofertan a los clientes, son una herramienta que hace fácilmente detectable la presencia de ilegales. Y es ahí donde la Guardia Civil hará seguimiento «exhaustivo para buscar ilegales», según trasladó la presidenta de Tursoria, Beatriz Calavia, tras la reunión mantenida en la Comandancia de la Benemérita en Soria al objeto de encontrar soluciones a un problema que lejos de mejorar sigue creciendo. «Nosotros no denunciamos pero lo ponemos en conocimiento de la Guarda Civil y de la Junta de Castilla y León que es la que tiene competencias en turismo», recalcó Calavia. Ahora las webs turísticas están en el punto de mira de la Benemérita para tratar de cazar establecimientos ilegales y desde Tursoria agradecen el compromiso de la Comandancia con el sector.

Los que cometen fraude de ley se ofrecen de boca a boca a familiares y amigos, una práctica muy habitual en los pueblos en los últimos tiempos, pero cada vez más tienen el atrevimiento de aparecer en algunas plataformas en internet, lo que los hace más fácilmente detectables.

Las inspecciones realizadas por la Guardia Civil ya están dando sus frutos en la detección de irregularidades pero principalmente en lo que tiene que ver con el parte viajero, todos los datos que el establecimiento ha de recoger de sus visitantes mayores de 14 años. «La Guardia Civil es muy rigurosa y está viendo que hay alojamientos en los que esto no se está cumpliendo», afirmó la presidenta de la Asociación de Turismo Rural sobre un trámite cuyo incumplimiento lleva aparejada una sanción.

«En referencia a las denuncias de hospedería últimamente se han detectado pocas de este tipo de infracciones», aseguró la Guardia Civil de Soria, sin aportar más detalles.

El parte viajero que han de rellenar los alojamientos será más exhaustivo a partir de ahora –está en vigor la nueva normativa pero se han sucedido prórrogas– puesto que los establecimientos tendrán que recoger nuevos datos, como por ejemplo todos los dígitos de la cuenta bancaria del pago o los referentes a los menores de edad. Incluso si no van acompañados por sus padres necesitarán la autorización firmada por ellos. Una burocracia que para muchos establecimientos pequeños supone una tarea añadida que cubrir con el escaso personal.

Desde Tursoria «invitan» a los establecimientos turísticos que no estén dados de alta a hacerlo, «porque no les perjudica en nada. Pasar de ilegales a legales no les cuesta nada. Si no ingresan una determinada cantidad no hay que declararlo», explicó Calavia, quien atribuyó la mala praxis de algunos alojamientos «al desconocimiento» de lo que implica cumplir la normativa. Hacerlo mejoraría la seguridad del establecimiento, lo que redunda en beneficio del cliente pero también del propietario, «porque si están ilegales y pasa algo, se les cae el pelo», matizó. Sólo hay que recordar lo sucedido en un alojamiento de Castillejo de Robledo hace dos años en el, que tras ser alquilado de una forma ilegal como casa rural, se registró un incendio que podría haber tenido consecuencias graves.

Por otro lado, la fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el 23 de abril ni se nota en el turismo rural de la provincia. De hecho, el sector arroja una ocupación inferior a cualquier otro fin de semana, como indica desde la Asociación de Turismo Rural su presidenta. «Es un fin de semana de desastre, no hay reservas ni para dos noches», apunta.

La razón de esta baja ocupación puede estar en dos causas, «si alguien tiene puente decide marcharse fuera de Castilla y León», y por otro lado, la festividad del 1 de mayo está a la vuelta de la esquina, con fiestas añadidas en la Comunidad de Madrid, origen principal de los visitantes de la provincia, por lo que las salidas se aplazan a ese día.

Para entonces las reservas del turismo rural ya superan el 60% y con la previsión de que continúen aumentando porque todavía resta una semana. «El 60% no está mal, con reservas de tres y de cuatro días porque en Madrid juntan festivos del 1 al 5 de mayo y lo notaremos», aseguró Calavia. La previsión es que la ocupación pueda rondar el 70% en los alojamientos rurales de la provincia porque aunque esperan más reservas, lo cierto es que «los madrileños son muy previsores y tienden a reservar con antelación. Están acostumbrados a hacerlo».

Desde Tursoria tampoco descartan la llegada de otros turistas esos días, ya que tanto catalanes como valencianos y vascos suelen ser fieles amantes del turismo rural de la provincia de Soria y aprovechan las oportunidades.