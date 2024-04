Soria ante unas Elecciones Europeas ‘inescrutables’ y con nuevos actores

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Soria votará este 9 de junio a sus representantes en el Parlamento Europeo en unas elecciones con el sistema de 'un hombre, un voto'. Sus resultados se sumarán a los del resto de España y con ese monto se repartirán los escaños, no hay 'candidatos por Soria' propiamente dichos. Un detalle más de unos comicios que en sus últimas ediciones han mostrado en la provincia que son bastante inescrutables antes de abrir las urnas. Partidos que obtuvieron buenos resultados como UPyD y Ciudadanos no forman ya parte del tablero y la llegada de la coalición de formaciones de territorios vaciados como Soria Ya introduce nuevas incógnitas.

En el pasado, las Elecciones Europeas ya han dejado sorpresas. De una convocatoria para otra, el PSOE subió sus votos un 157%, hubo formaciones que pasaron de acechar a los dos 'grandes' a desaparecer y coaliciones que lejos de sumar votos los perdieron por el camino. Curiosidades que hacen que el único pronóstico preciso en las elecciones europeas en Soria sea el recuento.

En 2009 el claro vencedor fue el PP, con 19.442 votos por los 13.625 del PSOE, que quedó en segundo lugar. Para las elecciones europeas de 2014 el orden fue el mismo, pero las cifras cambiaron sustancialmente con los primeros golpes al bipartidismo. El PP se quedó en 13.219 votos, con una pérdida de más de 6.000; y el PSOE se desplomó a los 6.987, casi la mitad de lo logrado cinco años antes. Se intuía un cambio de ciclo pero no cuajó.

En 2019 las tornas cambiaron de forma espectacular. El PP incluso ganó votos (13.579), pero pasó de ser claro dominador a caer a la segunda posición. El PSOE remontó e incrementó sus votos en más del 150% para arrasar (17.968 sufragios). En cinco años, Soria pasó de dar un severo castigo a los socialistas a auparlos a su máximo nivel a pesar de la llegada o consolidación de nuevos actores.

Precisamente esa es una de las señas de identidad de estos comicios, el poder votar a partidos nuevos o que no suelen verse por la provincia. En 2009 se presentaron 40, en 2014 fueron 39 opciones y en 2019 se quedaron en 32. Aún no se han proclamado las candidaturas para 2024, pero ya hay una novedad confirmada. Soria Ya concurre dentro del bloque 'Existe'. Una incógnita más, visto que en las nacionales no lograron representación pero en las autonómicas ganaron holgadamente.

Más allá de vaticinios, las elecciones europeas en Soria han venido dejando una especie de 'maldición del tercero'. El partido que más se ha acercado en votos a PP y PSOE en cada convocatoria no ha logrado mantener el empuje. En ocasiones, ni siquiera ha podido sobrevivir hasta la siguiente convocatoria.

En 2009 sólo pasaron de los 1.000 votos los dos grandes y UPyD, que duplicó las cifras en la siguiente convocatoria. Desapareció. En 2014 Podemos (3.939) e IU (1.872) dieron muestras de su fuerza. Se unieron para las siguientes Elecciones Europeas y, lejos de sumar, perdieron casi la mitad de los votos y Vox estuvo cerca de alcanzarles. En 2019 Ciudadanos obtuvo más de 6.000 papeletas para situarse como la opción más fuerte ante el bipartidismo, casi tantas como había logrado el PSOE en los comicios anteriores. En este 2024 quedan apenas los restos.

Detalles de unas Elecciones al Parlamento Europeo que en la provincia siempre dejan alguna sorpresa y en las que resulta complicado vaticinar tendencias. Ni PP ni PSOE han seguido una línea regular en las últimas convocatorias -aunque los ‘populares’ si parecen más estables-, otros partidos en liza han sufrido suertes dispares y en esta ocasión hay una papeleta con cierto contenido ‘sorianista’. El desenlace, el 9 de junio a última hora.