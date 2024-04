Más frío, lluvia y la cota de nieve baja para este martes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria viene 'fresco' para este martes. No se espera llegar a valores invernales, pero a apenas una semana para que llegue mayo sí sorprenden detalles como una cota de nieve que rondará los 1.000 metros al amanecer. Así lo apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no obstante no ha emitido ningún tipo de alerta por la intensidad del frío o las posibles nevadas.

La jornada del lunes ya ha sido desapacible, con viento frío y las calles tomadas por los abrigos. Para este martes se espera que las temperaturas máximas bajen un par de grados, quedándose por ejemplo en 10 en la capital y ocho en los pueblos de Pinares o los cercanos al Moncayo. En estos últimos se esperan de hecho mínimas bajo cero. También se esperan vientos no muy fuertes pero sí lo suficiente como para resultar desapacibles.

Abrigos abultados en Mariano Granados en la mañana de este lunes.MONTESEGUROFOTO

No obstante el gran cambio llegará con la probabilidad de precipitaciones, inéditas en Soria desde hace ya unas cuantas jornadas. Por la mañana las probabilidades son escasas, pero la cota de nieve a 1.000 metros hace que lo que pueda caer posiblemente sea en copos. A mediodía se espera que sean en forma de lluvia por debajo de los 1.300 metros y de nieve por encima, si bien las probabilidades suben sensiblemente. En la capital, al 90%; en El Burgo de Osma al 80%; y en Molinos de Duero al 100%, aunque los chubascos serán de escasa entidad.

Para el resto de la semana las temperaturas recuperarán algún grado según las previsiones de la Aemet, pero siempre en cifras 'frescas'. En buena parte de la provincia no se rebasarán los 15 grados en toda la semana. Hasta la tarde del jueves no se esperan nuevas lluvias, los porcentajes de probabilidad no son muy altos y la cota de nieve se irá ya a valores más elevados, entre los 1.500 y los 1.700 metros de altitud. El viento se calmará miércoles y jueves pero a partir del viernes y especialmente el sábado puede acelerarse.