Cuerda del Pozo supera en 22 puntos la media de agua de la última década

El embalse de la Cuerda del Pozo de Soria está 22 puntos por encima de la media de la última década. A mediodía de este miércoles estaba al 87,04% de su capacidad, en los diez años previos en estas mismas fechas no llegaba al 65%. Para esta semana se esperan además más lluvias y la jornada del martes dejó ligeras nevadas en cotas altas, que también pueden contribuir a mantener los altos porcentajes de reserva.

De hecho, el 14 de febrero el Pantano superó los 200 hectómetros cúbicos de agua tras su presa y sigue por encima. Concretamente ayer quedaban algo más de 216.

Son valores que deberían garantizar tanto el suministro de agua a la cuenca del Duero de Soria (parte del norte y el este son del Ebro) tanto para consumo humano como para regadío. De hecho las previsiones son optimistas y los cupos trasladados por la Confederación Hidrográfica del Duero a los agricultores contemplan más litros por hectárea que el año pasado. Una señal de que la perspectiva oficial contempla una situación de abundancia.

Otra evidencia de la buena reserva del embalse salta a la vista. Desde el 8 de febrero su nivel ha subido algo más de un metro, adentrándose en algunas de las calas y prados que hay en las orillas. Quedan algo más de dos metros y medio hasta la coronación de la presa, así que tiene más de curioso que de peligroso.

En los altos valores también influye la reducción del caudal vertido. Tras la precipitaciones de enero o de principios de marzo se llegaron a evacuar más de 30 metros cúbicos por segundo. Incluso en el último fin de semana de marzo, con la desveda de la trucha, los pescadores se encontraron con un caudal alto y una salida de unos 15 metros cúbicos por segundo. Este miércoles por la mañana eran 2,3, por la tarde bajaron a 2,2 metros cúbicos por segundo y la tendencia era a la baja, lo cual hace previsible que el efecto sobre el volumen sea pequeño al menos hasta que toque soltar para los momentos álgidos del regadío. Cabe recordar que se trata del primer embalse de la cuenca del Duero y por tanto tiene influencia directa sobre las tierras que hay aguas abajo más allá de lo que puedan aportar los afluentes en otras zonas. De hecho en años de mayor escasez ha habido ciertas polémicas entre comunidades de regantes, dado que en Valladolid reclamaban que Almazán cediese parte de su cupo asignado. En esta ocasión no debería haber problemas.

Viene más lluvia

El buen estado del embalse de la Cuerda del Pozo no garantiza que no se puedan producir períodos de sequía en los campos de secano o en los montes de Soria y de hecho en alguna ocasión el Pantano ha estado más o menos alto pero meses sin lluvia han afectado a la agricultura. Por el momento, parece que no va a ser el caso y que de hecho puede entrar más agua.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para Vinuesa dan lluvia desde hoy a última hora de la mañana hasta final de mes con porcentajes de probabilidad diarios de al menos un 85%. No se prevén grandes precipitaciones pero sí bastante frecuentes. A ello hay que sumar que el embalse no ‘bebe’ principalmente de lo que cae sobre él, sino de lo que pueda recibir en cotas más altas de Urbión.

Por otro lado y ya en la cuenca del Ebro, el embalse de Monteagudo de las Vicarías se encontraba ayer al 60,7% de su capacidad total que alcanza los 9,7 hectómetros cúbicos. Esta semana, el embalse que recoge aguas del río Nágima, afluente del Jalón, contiene 5,9 hectómetros cúbicos. Son 0,04 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. El año pasado en estas mismas fechas contenía 6,2 hectómetros cúbicos, sin llegar al 65% de su capacidad total.