Soria tiene una de las 224 cámaras automáticas de la DGT para detectar el uso del cinturón

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) no sólo controla las carreteras a través de las patrullas de la Guardia Civil. La red de cámaras de detección automática también permite vigilar cuestiones como el uso del cinturón, quién se salta un semáforo en rojo, una línea continua o una señal de Stop. El 'Gran Hermano' más extendido es el primero de ellos, el del cinturón de seguridad, con 224 cámaras en distintos puntos de España. Soria no es ajena a ello y cuenta con uno de estos dispositivos que permite generar una multa para quien no cumpla... y posiblemente salvar vidas.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) han compilado el listado de todas las cámaras de visión artificial de España. Soria sólo cuenta con una de ellas, ubicada en el kilómetro 152,56 de la autovía A-2 (Madrid-Barcelona) en sentido decreciente de la circulación, esto es, en sentido Madrid y cerca de Medinaceli. Está a pocos metros de uno de los dos radares fijos en el tramo soriano de esta vía de alta capacidad. Hay uno en el kilómetro 151,894 también en sentido creciente; y otro en el kilómetro 141,431 en sentido creciente, justo tras el límite provincial con Guadalajara y pocos kilómetros antes de tomar el desvío de Medinaceli viniendo desde Madrid.

La distribución de estas cámaras de visión artificial es bastante dispar. En Castilla y León, por ejemplo, hay 29 cámaras, con ocho en Segovia o seis en León o Valladolid pero ninguna en Ávila o sólo una en Burgos y Soria. Del total, 27 son para el control del uso del cinturón de seguridad. Las otras dos controlan que se respeten los semáforos en rojo en la provincia de Segovia.

No obstante, en algunos desplazamientos frecuentes para los sorianos hay más cámaras en camino. Por ejemplo en la conexión con Zaragoza aparecen más cámaras en la A-2, la A-68 (la autopista de Gallur si se va por Tarazona) o la N-232. También en la provincia de Guadalajara al paso de la A-2 hay otras cuatro, con lo cual un trayecto entre Soria y Madrid está bastante controlado de forma automática.

"Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los automovilistas cumple siempre con las normas de tráfico y hace uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil, no por miedo a las sanciones sino por pleno convencimiento de su utilidad", asevera la AEA en el mencionado estudio de las cámaras automáticas de Tráfico. "No obstante, la DGT ha instalado en diversos puntos de España una serie de cámaras de visión artificial para la detección automatizada de vehículos cuyos ocupantes no utilizan el cinturón de seguridad (224), así como aquellos que no respetan los semáforos en rojo (2), la línea continua (4) o la señal de STOP (2)".

La propia AEA lo deja claro: ponerse el cinturón no sólo es obligatorio, también es una buena idea para protegerse en caso de accidente y puede salvar la vida más allá de cualquier multa. "El cinturón de seguridad es uno de los elementos más importantes para la seguridad de los pasajeros de un vehículo, especialmente para el conductor. Por eso, desde AEA recomendamos siempre su utilización -incluso a los profesionales del taxi, que no están obligados a llevarlo puesto en ciudad-, aunque se circule a baja velocidad o se realicen trayectos cortos. Y ello porque el cinturón, junto con los airbags y reposacabezas del vehículo, son un eficaz sistema para amortiguar la desaceleración y proteger la vida de sus ocupantes en caso de accidente".