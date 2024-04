Logos de las cuadrillas de San Juan 2024

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

No es condición sine qua non pero casi. No hay fiestas de San Juan sin cuadrilla... ni cuadrilla sin logo. Es la imagen, la seña... el símbolo de la cuadrilla, que cambia año tras año y que, en la mayoría de los casos, cumple con los cánones de identificar los tres elementos de fiestas: el sol, el vino y los toros. Color, viveza, imágenes ortodoxas o más atrevidas... que después se reproducen en pañuelos de fiestas, camisetas, bolsas. Tantos logotipos como gustos, con algún denominador común: el mimo y el cariño de sus autores y también de los jurados a la hora de presentarlos en sociedad. Todos están ya listos para los festejos presanjuaneros y lo que vendrá después en las cuadrillas. Santa Catalina, con un moderno logotipo; Santa Bárbara, con la importancia de una rosa; la de San Juan, con los colores de las peñas en los rayos de sol; Santiago y una enorme bota con referencia a la Saca; la cuadrilla de la Mayor, en la que los tres elementos recuerdan a las pinturas rupestres; y la de San Pedro, en la que domina un negro toro. Y las otras seis cuadrillas. El Rosel y San Blas, con un moderno logotipo con tinte abstracto; San Miguel, con un aspecto más artesanal; Santo Tomé, San Clemente y San Martín, un completo lettering formando la cabeza del toro; la de San Esteban, con un logotipo hecho por los jurados y una referencia al traje tradicional de fiestas; la del Salvador, con una visible puerta de los corrales de la Saca; y la Blanca, condensado y minimalista el dibujo, con el sol, el vino y los toros.