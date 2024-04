Benito Serrano tilda de «teatro y engaño» los últimos cinco días de Pedro Sánchez

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP en Soria, Benito Serrano, ha calificado de «puro teatro» los últimos días protagonizados por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que informó el miércoles de que se tomaba cinco jornadas de reflexión para, finalmente, anunciar hace unos minutos su decisión de continuar en el cargo.

«No hay nada nuevo de lo esperado», ha apuntado Serrano que recordó que hace unos días ya manifestó su opinión de que «iba a seguir y que me parecía todo un engaño». Pero, ha añadido, «sí creo que lo que nos tiene que hacer meditar y pensar es cómo hemos llegado a que un presidente del Gobierno de España se coja cinco días sin dar explicaciones supuestamente a nadie, yendo de víctima cuando realmente todos los presidentes que ha tenido este país, desgraciadamente, han sufrido situaciones muy parecidas y nadie ha tomado esta decisión».

Una decisión, ha continuado Serrano, «que es fruto de un márketing ya que lo que están intentando es engañarnos a todos en una operación de teatro sin precedentes para decir hoy al final lo que todo el mundo se esperaba».

El presidente de los populares sorianos ha indicado que este fin de semana «he asistido atónito al ver a un presidente que pedía a los suyos que le dejasen meditar y, sin embargo, todos ellos estaban en la calle intentando influenciarle». Luego, ha seguido, «veo también lo que es la política, viendo al señor García-Page muy compungido en la sede socialista mostrando su apoyo al señor Sánchez cuando el teatro que nos han hecho ver por fuera es de unos ataques constantes. Un teatro intencionado intentando captar votos que parece que es en lo único que esto se ha fundamentado». Una escena, ha señalado, «donde solo faltaba el señor alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, de la mano de Emiliano García-Page».

Y por lo demás, ha asegurado que «como español estoy muy triste de que esto ocurra en mi país, que nos traten como a niños, que nos traten de engañar... He visto una comparecencia donde era puro teatro. Va a seguir y lo puede hacer ya que es el presidente electo de este país, que tuvo la mayoría parlamentaria. Pero espero que se centre en trabajar por el país y deje estas actitudes más de colegial que de un presidente del Gobierno».

El presidente del PP de Soria, respecto a la mujer de Sánchez, ha apuntado: «Una de las manifestaciones que le he oído al señor Sánchez es que evidentemente la mujer del presidente, como la mujer de cualquier político tiene derecho a tener una vida privada, laboral, que no tenga por qué depender del político al igual que un político no tiene que depender de su mujer. Eso no hace falta ni plantearlo en el siglo XXI. Otra cosa es que alguien decida iniciar una investigación por unos hechos que ya veremos si se han producido o no se han producido».

Y ha añadido que «este fin de semana han hablado de los buenos y de los malos. Han salido en tropel todos los ministros de España hablando de buenos y malos y a mi me gustaría que me dijeran quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si los buenos son los que 'no hablan de' y los malos son 'los que hablan de' tenemos un grave problema democrático y la democracia no es Pedro Sánchez ya que si Pedro Sánchez hoy hubiese dimitido España seguiría con la misma democracia y con la misma calidad democrática que hemos tenido hasta ahora. Eso de apropiarse de la democracia, de quiénes son buenos y quiénes son malos en función de que se investigue o no se investigue y de que a unos medios de comunicación se les ponga en el foco porque no le rían la gracia al presidente o porque no les pueda controlar el Gobierno es una carencia democrática muy importante y lo que hemos visto aquí que ha hecho el Partido Socialista no es de una democracia como la que España tiene y como la que estamos todos muy orgullosos de defender en este país».