Los 4 festivales de música en Soria que ya tienen fecha

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El verano en Soria suena a festivales de música para todos los gustos. Desde música melódica a urbana, pasando por el rock nacional e internacional, aires de soul, funk, pop, dance e incluso folk. No sólo se celebran en la capital, sino también en la provincia, y algunos son de un día, pero otros se extienden durante un fin de semana entero e incluso los hay de cuatro días y con posibilidad de acampar. Aquí están los que ya tienen fecha y cartel, aunque en las próximas semanas podrían irse conociendo nuevas citas estivales:

Enclave de agua. - MARIO TEJEDORMARIO TEJEDOR

Enclave de Agua: Del 25 al 27 de julio el Enclave de Agua regresa en su XVII edición a las márgenes del río Duero y a sus sesiones vermú con un cartel “exclusivo” que será la delicia de muchos amantes de la música afroamericana. 14 bandas, diez de ellas internacionales, con la estrella estadounidense del funk Nik West, que ha sido bajista de Prince y Lenny Kravitz entre otros. Cantante y compositora regresa al Enclave de Agua después de ocho años. Actuará en el festival soriano el sábado 27 de julio, el día fuerte de esta cita que convierte a la capital soriana en todo un espectáculo con conciertos de noche y música vermú por la ciudad. Además, se rendirá homenaje al recientemente fallecido Jesús Bárez, “alma mater” del evento musical por su trabajo y su apuesta por la cultura en Soria.

Soria Rock. - MARIO TEJEDORMARIO TEJEDOR

Soria Rock: La plaza de toros de Soria acogerá el fin de semana del 19 y 20 de julio el Soria Rock, una doble jornada de conciertos muy esperados por los sorianos y para muchos amantes de este estilo musical. Dos grandes nombres como son Koma y Narco encabezan el cartel del viernes acompañados por otros dos grupos de categoría como son Segismundo Toxicómano y Laura DSK. Los grupos sorianos serán los protagonistas del concierto del sábado 20 de julio que será totalmente gratuito en homenaje al concejal de cultura, recientemente fallecido, Jesús Bárez. Este año, el cartel contará con cuatro grupos, dos masculinos y dos femeninos: Metal Barbies, Arima, Nervio y Sozzled. Como broche de oro del Festival, se realizará un tributo al rock español.

Boina Fest en su edición de 2019MARIO TEJEDOR

Boina Fest: El festival Boina Fest, símbolo de Arenillas y de la lucha contra la despoblación, anuncia su décima edición para el próximo 10 de agosto y trae como novedad la ampliación de su convocatoria a artistas de toda la España Vaciada, pasando de 10 a 16 las provincias contempladas: Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Segovia, Burgos, La Rioja, Zaragoza, Valencia, Castellón, Orense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. A lo largo de su historia se han inscrito más de 300 artistas, de los que han sido seleccionados 31. Rozalén, Wilbur, Grison y Tuli, Funkiwis, Artistas del Gremio, La Regadera, Bewis de la Rosa, Awakate o Balkan Bomba han pasado por Arenillas, con casi 1.000 acampados y 5.000 asistentes. En esta edición su convocatoria para artistas de zonas despobladas de la España vaciada ha superado todas las expectativas un año más con 201 artistas que se han inscrito a esta iniciativa que recoge el talento de los 1.710 municipios con una densidad de población por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. De entre todos, cuatro han sido los seleccionados para actuar en el Boina Fest 2024. Makaú con su flamenco fusión representará a Soria dada su vinculación con Rello. Oktopussy y su ska punk, que ya actuó en la edición online de 2021, representará a Segovia por sus orígenes en Ayllón. L´Asia & Mendas del Cierzo y su reggae rural representarán a Castellón, por sus orígenes en Villahermosa del río. Y La Cosecha, con su fusión de reggae funk ska y rap, representarán a Burgos, dados sus orígenes en Riocavado de la Sierra. En los próximos meses se anunciarán también los artistas foráneos que completarán el cartel definitivo de este año.

Motorbeach en Vinuesa.MARIO TEJEDOR

Motorbeach: Vinuesa será del 11 al 14 de julio 2024 el epicentro de los amantes de las motos y de la música rock and roll. Es la tercera edición que este festival realiza en la provincia de Soria (que nació hace once años en Asturias), y concretamente en la playa del embalse de la Cuerda del Pozo, propiedad municipal de Vinuesa al que se accede por la carretera cortada de Molinos de Duero. Cada año se juntan en Motorbeach algunos de los mejores constructores de motos y coches, free riders llegados de toda Europa y miles de personas que hacen de este evento algo único en el mundo. Habrá carreras por la playa, demostraciones con motos, 4x4 y de enduro, y todo ello acompañado de conciertos, con Nashville Pussy o The Nomads, entre una veintena de grupos que componen el cartel musical.