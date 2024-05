Pajaritos II sigue sin licencia 3 meses después de que llegaran los vecinos

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El polémico edificio de Pajaritos II aún no tiene la licencia de primera ocupación, a pesar de que hay vecinos residiendo en el complejo desde hace unos tres meses. Así lo confirmó el PP municipal después de que el asunto saliera a colación en la última comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria. Los populares también lamentaron que a pesar del propósito de enmienda expresado por el titular del área, Luis Rey, el departamento sigue atascado.

A principios del pasado mes de febrero este medio ya informó de que los primeros vecinos se habían trasladado ya a sus viviendas en el edificio de Pajaritos II construido por Domus Nebrija. A pesar de haber varios procesos judiciales pendientes por la construcción de un planta por encima de la licencia, la llegada de vecinos se permite a través de una declaración responsable de fin de obra por parte del a constructora, a la que debe responder el Ayuntamiento con el correspondiente informe, en un plazo máximo de 6 meses, para que la primera ocupación sea definitiva.

Según explicó la portavoz del PP, Belén Izquierdo, en la última comisión de Urbanismo «se preguntó» por el estado de la cuestión y, según trasladó el equipo de Gobierno aún está pendiente la citada licencia. «Se produjo un primer requerimiento de información por parte del Ayuntamiento, se contestó, hubo un segundo requerimiento, se contestó y en esas estamos», señaló Izquierdo. El informe municipal debe corroborar que la obra está ejecutada confirme a la licencia otorgada para dar ese primera ocupación y en caso contrario, podría incluso denegarla lo que supondría ordenar el cese de la ocupación del inmueble.

Cabe recordar que hay tres procedimientos judiciales iniciados sobre este expediente y también está pendiente la modificación puntual urbanística que podría ‘legalizar’ el uso de la quinta planta como viviendas –ahora tienen catalogación de almacén–.

La polémica en torno al edificio de Pajaritos II salta a la luz pública en octubre de 2022. El ‘descubrimiento’ de la planta adicional sin licencia provocó la apertura por parte del Ayuntamiento de dos expedientes, uno de restitución de la legalidad y otro de sanción. En el caso del primero, recordar que en la previa de las elecciones municipales se conoció que el Ayuntamiento ordenaba el derribo de la quinta planta. Después de las elecciones, y tras las pertinentes alegaciones de Domus, esa orden de derribo se anuló, motivando la primera demanda ante el Contencioso presentada por el PP.

El segundo expediente, el sancionador, se cerró de forma definitiva a finales del pasado mes de octubre con una propuesta de sanción de 150.000 euros contra la empresa tras la desestimación de las alegaciones presentadas por Domus. Se impuso la sanción «por una supuesta infracción grave consistente en la ejecución de obras excediéndose de la licencia concedida, vulnerando el planeamiento urbanístico en vigor en cuanto a la altura y el aprovechamiento correspondiente a las parcelas resultantes del proyecto de actuación». Domus ha iniciado un procedimiento contencioso administrativo contra esta sanción.

Hay un último proceso judicial abierto y es el referente al expediente de la permuta entre los terrenos de Las Ánimas y la parcela municipal. Este proceso también fue iniciado a instancias del PP municipal. Además, el Ayuntamiento de Soria aún debe terminar la modificación urbanística, atascada en la aprobación inicial y que tiene pendiente la respuesta a las alegaciones planteadas.

«SIGUE IGUAL»

Izquierdo lamentó que la situación del departamento de Urbanismo no haya mejorado. A finales del año pasado el PP solicitó una comisión extraordinaria del área y el concejal responsable del departamento, Luis Rey, reconoció el atasco del departamento y avanzó que «en unos tres meses» el urbanismo municipal se pondría al día. Según el PP, el propósito de enmienda no se ha cumplido. «Todas las modificaciones que teníamos pendientes en aquel momento, siguen pendientes, en la comisión nos comentó que iban con más retraso del esperado y lo que vemos es que seguimos en las mismas, no hay avances», aseveró.