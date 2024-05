«Vamos a tener nuevas plazas de médicos para Soria en breves fechas»

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta. ¿De qué iniciativas de la Junta para Soria en esta legislatura se siente más orgulloso?

Respuesta. Sobre todo de la bajada de impuestos y de todas las inversiones como en el Hospital Santa Bárbara y en los centros de salud y fundamentalmente la realidad que va a ser en pocos meses la puesta en servicio de la unidad satélite de radioterapia. Se habló de ella hace bastantes años pero quiero recordar todo lo ocurrido y por qué se paralizó ese proyecto, y otros muchos, y fue por la gravísima crisis económica desde 2008. Se tuvo que optar entre seguir prestando los servicios públicos o invertir en ladrillo. Con el remonte económico es cuando se ha podido retomar este tipo de inversiones y llevamos unos años así. Hay que ser justo con la Junta cuando se dice que eso ya lo prometió Herrera. Asimismo, estoy muy satisfecho de ser uno de los procuradores que respalda al Gobierno de la Alfonso Fernández Mañueco, que creo que está haciendo una magnífica labor. Soria está recibiendo la mayor cantidad de fondos a través de los presupuestos y haciendo, en colaboración con la Diputación, unos proyectos muy especiales como es el Plan Soria o esa inversión importante en Santa Inés.

P. ¿También es alcalde de Nolay, un municipio donde no había lista?

R. Se nos llama despectivamente paracaidistas, pero creo que eso es para quien va a sacar unos votos y luego desentenderse. Yo lo dije muy claro, si voy de candidato, voy a estar. Junto a la concejal del PSOE, que está como yo, hemos hecho un buen equipo para gestionar los asuntos del municipio que tenía carencias importantes. Se va a acometer por parte de la Junta, en breve, la obra de la desnitrificadora para el agua potable. Eso sí es que es un servicio público, porque no tienes ningún tipo de contraprestación.

P. ¿Mejor tándem en Nolay que en las Cortes de Castilla y León?

R. No tiene nada que ver. El enfrentamiento del PSOE lleva subiendo el volumen de la bronca, del follón, de la ruptura de consensos desde hace bastante tiempo. Es que se intenta montar un show cada pleno o cada comisión y eso es lamentable. Poner en solfa absolutamente todo. El PSOE de Castilla y León ha votado en contra de la defensa de la Constitución, de la unidad de España, a favor de la amnistía a los golpistas en Cataluña. Cuando tienen que elegir entre Castilla y León o lo que les dice Sánchez, siempre se ponen del lado de éste. La condonación de la deuda de Cataluña de más de 18.000 millones de euros le afecta a Soria y a Castilla y León. El cinismo del PSOE es impresionante. Ya vimos aquello de ‘no pactaré con Bildu’, ‘yo no podría dormir por la noche’. Yo digo que Pedro Sánchez tendría que llamarse Valeriana porque parece ser que ha tomado mucha y puede dormir bien sin ningún problema en pactar con Bildu o con Podemos. El PSOE se ha radicalizado, ya no es socialdemócrata sino de ultraizquierda. El último circo es el del PSOE de León que dice que tiene que haber dos festividades para el Día de la Comunidad. Si no se aclaran entre ellos, no pueden trasladar el problema a los ciudadanos.

P. ¿Cree que la entrada de Vox en el Gobierno regional ha elevado la crispación?

R. La actitud del PSOE no viene del Gobierno con Vox, viene de bastante más atrás. En plena pandemia, el PSOE presentó una moción de censura intentando comprar tránsfugas de Ciudadanos. Lo que le pasa al PSOE es que no ha hecho la digestión del pacto. El tema de Vox lo usa como coartada.

P. Volviendo a Soria. ¿Qué espera conseguir hasta el final de legislatura?

R. Hay proyectos importantísimos. En el PEMA ya está el 70% del suelo reservado y eso es una magnífica noticia, que se vayan instalando cada vez más empresas, que ya se está haciendo. Hace unas semanas se presentó un proyecto espectacular por parte de Solarig, la primera planta en Europa para combustible sostenible de aviones. Un revulsivo para nuestra provincia muy importante. Estas empresas son tractoras y hacen que otras se instalen al lado y se generan sinergias que aumentan el empleo y atraen población. Porque en Soria el saldo vegetativo es negativo desde hace años, pero la Junta implementa políticas de impulso a la natalidad con beneficios fiscales, ayudas y programas de conciliación, y el año pasado Soria subió en población. En los debates con Soria Ya, que dicen que seguimos bajando, les digo que no es verdad. No repitamos siempre el mantra de que Soria está continuamente perdiendo población porque no es cierto. Pero es muy cómodo decir que todo va muy mal, porque les renta. Era un puntal del victimismo falso. Me hace mucha gracia porque Soria Ya se reivindicaba como el instrumento para manifestar que esta provincia era la más marginada respecto a la Junta. Fue muy curioso ver cómo formaban grupo parlamentario con Unión del Pueblo Leonés, que dice exactamente lo mismo de León, Zamora y Salamanca. Se pegan por decir cuál es la provincia más perjudicada. Ese es un camino que no llega a ningún sitio. De echar la culpa a los demás de todo, de no tener ilusión por pelear ni por hacer ningún proyecto, de la queja y el agravio constante. No se puede ir así.

P. ¿Frente al victimismo, qué propone el PP?

R. Pues todas las inversiones que comento. Nosotros en Castilla y León, y en Soria en particular, tenemos los mejores datos respecto a la prestación de los servicios públicos. La Atención Primaria de Castilla y León tiene una magnífica nota por parte de los usuarios. En Servicios Sociales, por décimo año consecutivo, estamos en el primer puesto en prestaciones. Somos la comunidad autónoma que tiene mayor puntuación respecto a la ley de dependencia y los mejores datos en educación del informe Pisa. Todo eso es importantísimo y parece que no se valora. Están todos implicados, pero también la gestión que se hace desde la Junta porque si no sería igual en todos los sitios. Se está haciendo la ampliación del Instituto Pico Frentes, con nuevos ciclos, también del centro de La Merced. Quiero recordar el centro de salud de San Leonardo de Yagüe, de El Burgo de Osma, la estación de autobuses de Almazán, que ya se ha hecho la inversión, falta acabar de ejecutar la obra y por eso no hay presupuesto este año, porque iba a cargo del pasado.

P. ¿Algún proyecto que no esté en marcha y le gustaría conseguir?

R. Creo que lo fundamental son las grandes comunicaciones viarias, pero eso no es competencia de la Junta.

P. La CL-116 sí.

R. Si está en proyecto realizar la autovía de Navarra, y la comunicación de la A-15 y la A-11, tendría poco sentido el hacer (autovía) la carretera Almazán-Ágreda. En su momento lo tuvo, pero se paró por la crisis. Ahora se queda obsoleta porque ha sido superada por otras que llegan a más. A día de hoy, tal y como se ha comprometido el Gobierno, si va a ir a ese ritmo la A-15, no tendría sentido hacer dos infraestructuras para lo mismo. No sería una buena gestión del dinero.

P. Muchos colectivos piden a la Junta que aporte para la fiscalidad diferenciada de la provincia de Soria.

R. Me remito a lo que dice la Comisión Europea de autorizar a Soria, Cuenca y Teruel a recibir ayudas estatales, de hasta el 20% de los costes laborales, no sólo de las contingencias comunes, para paliar la diferencia que les supone la despoblación. El Gobierno de España ha sido rácano, no se han notado nada, pudiendo haber sido un auténtico revulsivo, y tardó un año y medio en aplicarlas. En los debates que hubo en Castilla y León, el PSOE dijo que dejáramos al Gobierno que era el que lo tenía que aplicar de la mejor manera que considerara. Asumió que la competencia era exclusivamente estatal. Soria Ya rechazó en una proposición no de ley que la Junta pudiera hacer cualquier tipo de ayudas al funcionamiento y votó en contra del PSOE cuando cambió de opinión y pidió que la Junta participara.

P. Respecto a la sanidad, con 11 vacantes MIR y numerosas comisiones de servicio que están solicitando los facultativos. ¿Los incentivos para fidelizar a los sanitarios dónde quedan?

R. Puedo decir que vamos a tener una magnífica noticia en ese terreno de la aprobación de nuevas plazas de médicos, muchas, para Soria en breves fechas. Bien es cierto que cuando estás hablando mal continuamente de la sanidad de tu provincia, que lo dice el PSOE y Soria Ya, la gente no quiere venir. Los médicos quieren ir a sitios donde vean muchos casos. Hay varias medidas de fidelización y hay que dejar tiempo para ver cómo funcionan.

P. ¿Cómo está siendo la legislatura con Soria Ya? Porque el PP le tumba prácticamente todas las iniciativas provinciales.

R. Soria Ya entró con mucha fuerza porque era una plataforma ciudadana, y lo que hizo fue transformarse en agrupación de electores y luego en partido para utilizar el desgaste que había hecho contra los gobiernos de las instituciones. Dijeron que llegaban a las Cortes para ser determinantes y han resultado ser totalmente insignificantes porque su voto no cambia nada. Todas sus propuestas que hayan salido esta legislatura es porque han contado con nuestro respaldo. La Junta no puede ir arreglando todo el patrimonio particular en la provincia que estos señores digan que está deteriorado, porque el dinero es finito. Han presentado iniciativas que hemos tenido que tumbar por sentido común y sentido de legalidad.

P. Apelando a su perfil empresario hostelero. ¿Qué puede hacer como procurador para solventar el problema de la mano de obra?

R. El problema es tremendo. Se ha instalado la idea de que es más rentable quedarte en tu casa con un subsidio que trabajar. Puedo contar casos que te dicen que por menos de 1.700 euros al mes no se levantan de la cama para trabajar en hostelería. Hay que incentivar el empleo. La CEOE propone que en vez de que sea la empresa quien pague las retenciones de IRPF y a la Seguridad Social del trabajador, que lo haga el empleado para que vea los impuestos que paga realmente. En España hay una presión fiscal tremenda. Desde la Junta lo que hacemos son políticas fiscales bajas para que cada persona tenga más dinero en su bolsillo y haga lo que considere con él. Yo veo bien el subsidio para quien lo necesita, pero no puede ser eterno y que sea un desincentivo.