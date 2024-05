La barra del bar se llena de ciencia. Llega la Pint of Science 2024

Celebración de una edición previa de la Pint of science.HDS

Neurociencia, astrofísica, medicina, historia, supercomputación... Relativamente difícil una conversación en un bar con tales temáticas. La cuestión cambia si sobre la mesa están Las fiestas de San Juan en 2050 o el envejecimiento saludable. Hablamos de ciencia, bares y de divulgación a pie de calle... o a pie de barra. Se trata de la novena edición del Festival Internacional de Divulgación Científica Pint of Science, la más ambiciosa que haya organizado España hasta el momento y que también llegará a Soria. La celebración será en todo el territorio nacional con 850 charlas en 67 localidades, que se celebrarán los días 13, 14 y 15 de mayo en el Botánico Café Teatro.

"Durante tres días, los bares de nuestras ciudades se convierten en improvisados laboratorios desde donde los investigadores más punteros del panorama nacional compartirán los avances más recientes de la ciencia en España", se explica desde la organización.

En Soria, Pint of Science se celebrará con un total de seis charlas y cubrirá las temáticas Planeta Tierra, Nuestro Cuerpo y Nuestra Sociedad. Entre los investigadores y científicos que participan en esta edición de Pint of Science Soria, se encuentran representantes de los cinco Centros de nuestro Campus Universitario: Escuela de Ingeniería Forestal, Agronómica y de la Bioenergía, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Educación, Facultad de Traducción e Interpretación y Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo.

Los ponentes harán en directo un experimento para explicar el calentamiento global y se debatirá sobre cómo este calentamiento afectará al patrimonio soriano (incluyendo nuestras Fiestas de San Juan). También se verá cómo trabajando las neuronas espejo a través de la fisioterapia se mejora la funcionalidad de los pacientes. Sobre la mesa estará asimismo el envejecimiento saludable, por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo la inteligencia artificial no puede sustituir a los traductores porque carece de inteligencia emocional.

Sandra Medrano, investigadora postdoctoral y responsable de comunicación de esta edición, explica que “las caras de interés, sorpresa y risas que surgen en los asistentes al oír hablar de ciencia son nuestra motivación para dejar el laboratorio y volver un año más a los bares a contar nuestros descubrimientos. A veces nos infravaloramos, pero la alta calidad científica que hay en nuestro país y la motivación y pasión que tenemos todos los científicos por lo que hacemos, hacen que España sea puntera en muchas áreas de conocimiento", añade.

Como novedad, este año desde la organización nacional se ha reforzado y apoyado la importancia de la ciencia básica, que ha hecho posible alcanzar hitos como las vacunas o los viajes espaciales. Del mismo modo, se han puesto en valor temas de interés social actual como las políticas científicas y la transición energética, que afectan directamente al bienestar, economía y crecimiento del país.

Pint of Science 2024 es un evento gratuito para todos los asistentes y en Soria es posible gracias al mecenazgo del Vicerrectorado del Campus de Soria y de la Cátedra Conocimiento e Innovación de la Caja Rural de Soria, y la colaboración del Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid, Botánico Café Teatro, Multiópticas Monreal, Universo Muévete, Cañada Real, Gimnasio Gallery, Bar Restaurante Ventorro y la tienda de juegos, miniaturas, manualidades y mucho más Rayo de Luna.

¿Qué es la Pint of Science?

La Pint of Science es una realidad mundial. Nació en mayo de 2013 en Reino Unido cuando los investigadores Michael Mostkin y Praveen Paul organizaron un evento en sus laboratorios con el fin de mostrar la investigación que realizaban a personas afectadas por distintas enfermedades mentales. Ellos mismos comprobaron la gran repercusión que tuvo en esos pacientes, y pensaron: “Si la gente va a los laboratorios… ¿por qué no llevar la ciencia al lugar donde está la gente, los bares?. Poco se imaginaban que unos años después, su idea daría la vuelta al mundo, celebrándose este 2024 simultáneamente en los 5 continentes, contando con 25 países participantes", añaden.

Los científicos australianos serán los primeros en subir la persiana de los bares y en brindar por el conocimiento y su divulgación. Desde allí, y con el resto de países anfitriones, comenzará una maratón de 3 días de ciencia y bares de todo el Mundo.

Brindis por la ciencia y su divulgación

Pint of Science 2024 es un evento gratuito para todos los asistentes, y no podría hacerse posible si no fuera por la colaboración de organizaciones que patrocinan el festival, como Labbox, CESIF, TRBL, JJNN y Vadillo Asesores a nivel nacional o muchas otras entidades colaboradoras a nivel local que se han comentado previamente.