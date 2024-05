Incertidumbre en Gamesa Ágreda pese al centenar de contratos nuevos por un pico de producción

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Siemens Gamesa de la planta de Ágreda reciben con incertidumbre las medidas de reestructuración de la compañía anunciadas el pasado miércoles con el cambio del consejero delegado que había hasta ahora y que supondrán “ajustes de plantilla” con el objetivo de afrontar un plan a largo plazo para el crecimiento rentable de su negocio eólico, pese a que la fábrica soriana se encuentra “a pleno rendimiento” tras la incorporación de un centenar de contrataciones.

Y es que en estos momentos cuenta con una plantilla de 360 trabajadores para atender un pico de producción que el comité de empresa prevé que se va a mantener hasta el primer trimestre de 2025. “A día de hoy la planta se encuentra a pleno rendimiento, pero la realidad es que no se están realizando nuevas ventas, de modo que se espera un bajón para febrero o marzo del año que viene”, indica a este periódico Juan Carlos Álvarez, delegado sindical de CCOO Ágreda y miembro del comité intercentros de Gamesa.

Desde la empresa señalan a este periódico que los contratos que ahora se están llevando a producción se firmaron hace un año, antes de que la multinacional cerrara las ventas de sus SG4X y SG5X a la espera de solucionar sus problemas de calidad para producir de nuevo máquinas para la eólica terrestre.

Álvarez lamenta que los trabajadores se hayan vuelto a enterar de la situación de la compañía eólica por la prensa, lo que demuestra el “oscurantismo que hay hacia los representantes sindicales”. Así, en cuanto recibieron la información solicitaron una reunión inmediata con la dirección de la planta agredeña que mantuvieron el mismo miércoles para ver cómo les iba a afectar la reestructuración: “Nos pidieron esperar porque no se sabe el alcance de las medidas a Soria, ya que aunque no haya afectación directa seguro que habrá de manera indirecta”, añade. No obstante, teme que ni la propia dirección agredeña conoce qué va a pasar. “Lo que tenemos claro por nuestra propia experiencia es que cada vez que hay una reestructuración y un nuevo CEO hay cambios que siempre llevan a pérdidas”.

Porque el negocio de las turbinas eólicas terrestres, que recientemente se ha visto afectado por fallos, sigue tambaleándose, y en la energética hay una clara intención de ampliar el negocio de las turbinas eólicas marinas, en el que sí se podrían crear nuevos puestos de trabajo. En un comunicado, la energética alemana ha afirmado que todavía no se puede cuantificar el impacto exacto de la reducción de plantilla, ni por países ni por ubicaciones, aunque ha añadido que, en conjunto, "se espera que el número de empleados de Siemens Gamesa se mantenga más o menos constante en los próximos años, ya que áreas como el negocio offshore (eólica marina) seguirán creciendo.

Mientras tanto, la fábrica donde se ensamblan las nacelles de proyectos para aerogeneradores terrestres se ha visto obligada a realizar un centenar de contrataciones desde hace un mes y medio a través de empresas de trabajo temporal, sobre todo de Soria, pero también de la Comunidad vecina de Aragón, e incluso de Navarra y La Rioja, y en la actualidad cuenta con 360 empleados: “Tenemos la enorme suerte de estar enclavados en un punto estratégico entre Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón, y esto a la hora de encontrar personal nos beneficia”.

Porque está atendiendo la demanda de producción a nivel mundial, sobre todo de la Unión Europea, de SG4X y SG5X. Por ese motivo, cree que a corto plazo la situación en Soria no debería variar en exceso ya que durante 2024 y hasta febrero o marzo del año que viene el trabajo parece estar asegurado.

Según señala Siemens Gamesa, el objetivo de la compañía es absorber la mayor parte posible de la reducción de plantilla prevista en las áreas afectadas mediante recolocaciones en otras áreas. Con las medidas que pretende implementar, aún por concretar, confía en que el negocio eólico alcance un margen de dos dígitos. El negocio onshore se centrará principalmente en mercados estables y Europa y EE UU “serán claves”, han insistido los directivos de la compañías que admiten la necesidad de un ajuste en el empleo sobre el que todavía no han hecho públicos los detalles para que la compañía pueda alcanzar el punto de equilibrio en 2026 y volver a partir de entonces a la rentabilidad.

No obstante, lo cierto es que si Siemens Gamesa continúa con los proyectos ‘on shore’ Ágreda se erige como uno de los ‘bastiones’ donde se mantendría la actividad, dado que la multinacional ensambla en Soria todas las nacelles que exporta a toda Europa y ya ha anunciado que Europa es “clave”. De hecho, sólo cuenta con dos fábricas de este tipo en todo el mundo; la otra está en China.