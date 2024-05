Calor y algo de lluvia para un fin de semana primaveral en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria para este fin de semana invita a hacer planes al aire libre. Temperaturas suaves, máximas que se pueden calificar de calor visto como se ha desarrollado mayo y algo de lluvia con alguna tormenta puntual aunque en un principio sin grandes precipitaciones. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son de primavera con todos sus ingredientes.

Así, para este viernes, día de desplazamientos y de comenzar a poblar las terrazas, se espera en la capital una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 27. En puntos más cálidos de Soria como Arcos de Jalón la temperatura máxima puede ascender a 28 grados, cifra que se repetiría en El Burgo de Osma. Podrá verse alguna nube suelta pero sin probabilidades de lluvia.

Para el sábado los valores térmicos serán muy similares, con valores suaves al amanecer y calor para las horas centrales del día. Lo que cambia es la previsión de lluvia. Por la tarde se prevén "intervalos nubosos con tormentas" con probabilidad bastante alta. No obstante al menos a mediodía de este jueves no se ha establecido ninguna alerta al respecto por lo que en estos momentos se prevén chubascos no muy 'graves'.

El domingo las previsiones de la Aemet sobre el tiempo en Soria bajan el termómetro ligeramente. De nuevo las temperaturas mínimas rondarán los 10 grados pero las máximas estarán en torno a 24 en la capital o Almazán y 25 en El Burgo. De nuevo el sol estará acompañado por alguna nube suelta y puede llover por la tarde aunque las probabilidades están en un 50%-60%.

La nueva semana comenzará con otro repunte en las temperaturas máximas para dejarlas similares a las del sábado, aunque el cielo estará más encapotado y posiblemente llueva. A partir del martes sí se prevé un descenso.