Asaja Soria mira a mayo como "mes determinante para una buena cosecha"

«El campo necesita una buena cosecha para igualar los gastos y que se compensen los dos últimos años». Porque, aunque «el optimismo reina hoy entre la agricultura y la ganadería con unas tierras en general bien presentadas, después de una sementera con unos gastos de 700 euros por hectárea o recogemos 3.500 kilos a los 200 euros que está hoy el cereal o perdemos». Así expuso ayer la situación de la campaña el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, durante la asamblea general ordinaria de la organización profesional en Soria. En este sentido, la máxima representante de Asaja Soria, Ana Pastor, insistió en que mayo es un mes «muy determinante para la cosecha de los cereales de invierno y tenemos agua, pero necesitamos que sigan esas lluvias».

De hecho, recordó que la zona de Ágreda colindante con Zaragoza sufre una sequía «muy extrema», donde no han acompañado las lluvias como en el resto de la provincia, algo que ya transmitió Asaja Soria hace unos días a la comisión provincial de estadística. Sin olvidar las heladas en las semanas pasadas que «han hecho mucho daño a las viñas de la zona de la Ribera del Duero, pero también a cebadas que les ha pillado en flor».

Pastor hizo repaso de la actividad sindical de Asaja Soria, en un año de movilizaciones: «Llevamos en la calle desde febrero y seguimos en lucha». Lamentó las críticas a las organizaciones profesionales agrarias, pero aseguró que «para cuestionar una organización hay que saber el trabajo que hay detrás de ella». También se pronunció al respecto Dujo, quien lamentó que «personas y líderes ficticios desprestigiaran a la organización en las pasadas movilizaciones del campo» e insistió en que «Asaja ha respetado a todos los agricultores que han salido a la calle y nadie va a enseñar a movilizarnos, a negociar, a presionar y a conseguir cosas».

Es más, puso de manifiesto que sólo acepta críticas «de los socios y en los estamentos propios de la OPA como en la asamblea, no de la gente que es ajena, que igual tiene otros intereses y se quiere aprovechar».

Se refirió también al acuerdo firmado por UPA y UCCL con el Gobierno de España porque «no se han arreglado las grandes cuestiones», como es la falta de rentabilidad:. «No se puede ser agricultor si vendemos el cereal a 200 euros y valen los abonos a 600. Y no se ha conseguido parar ni por la Unión Europea, ni por el Gobierno ni por la Junta de Castilla y León en el acuerdo donde sólo hay letra pequeña. No hay aranceles en el cereal que importamos de Ucrania, no hay propuestas serias de la Unión Europea en cuanto a cambiar totalmente la PAC, porque la filosofía de una PAC profesional, productiva y libre para los agricultores no se ha modificado. No se ha hecho nada con Transición Ecológica, ya que los lobos siguen campando a sus anchas y matando nuestro ganado, y la cabaña cinegética sigue provocando cientos de accidentes y se come nuestro cereal».

No obstante, espera que los nuevos eurodiputados hayan tomado nota de las movilizaciones de los agricultores y «cambien la PAC para lograr la soberanía alimentaria y que no entre ningún producto de fuera que se exige en la Unión Europea».

Además, no descarta nuevas protestas antes de las elecciones por parte del sector ganadero, «el gran ausente de las propuestas del Ministerio». Recordó que hay un foro en Toledo la próxima semana en torno a la ganadería y anunció que «si en ese foro el Ministerio y las comunidades autónomas no dan algún tipo de respuesta habrá movilizaciones».

En relación con la actual campaña Dujo indicó que «aunque en algunas zonas hay algo de sequía y en otras heladas, con carácter general nuestros ganaderos tienen buena primavera de pastos y nuestros agricultores de secano tienen bien presentado el año. También los de regadío cuentan con agua almacenada para desarrollar una campaña de riego con normalidad». Ahora bien, insistió en que «queda el remate», entre mes y medio y dos meses cruciales «que van a hacer que tengamos buena cosecha o se quede en una cosecha regular».

Insistió en que es el campo el que «necesita tener una buena cosecha para igualar los gastos tras una sementena muy cara y o recogemos 3.500 kilos a los 200 euros que está hoy el cereal o perdemos. Más aún después de un año catastrófico. «Sería ya un éxito ganar dinero». Volvió a recordar que «nunca en la historia los agricultores habían perdido tanto como en 2023».

En la asamblea general de Asaja Soria también se dio cuenta de las actividades realizadas durante 2023, además de balance de cuentas. Después, vino español con sus socios para «compartir tertulia». Dujo agradeció el esfuerzo de la organización, «siempre en defensa de los agricultores y ganaderos», como lo ha demostrado con su recurso «valiente al enfrentarse a la Consejería de Medio Ambiente» por la resolución que prohibió cosechar del 16 al 19 de julio de 2022. Y gracias a los trabajadores de Asaja: «Son los mejores y gracias a ellos los agricultores y ganaderos conseguimos lo que nos corresponde».

Ana Pastor reconoció la satisfacción porque el TSJCyL haya dado la razón a Asaja después de «dos años de lucha», y ratificó: «Los agricultores somos los que mejor sabemos cuándo existen riesgos para cosechar o no».

Carriedo

Por su parte, la Junta de Castilla y León no descarta medidas restrictivas sobre faenas agrícolas durante épocas de evidente riesgo de incendios forestales, aunque «sin afectar a la libertad productiva y de las personas», precisó este jueves el portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en referencia a la sentencia del TSJ.

«Pensamos que si se repiten condiciones climáticas de mucho riesgo, estamos en la obligación de plantear restricciones» como la circulación de máquinas cosechadoras, tractores o empacadoras, explicó el portavoz durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Durante el verano de 2022, debido a las elevadas temperaturas, la administración autonómica prohibió en la provincia de Soria determinadas faenas agrícolas, como la cosecha de cereal y empacado de paja, debido al riesgo de incendios forestales, una medida que fue contestada por la organización profesional agraria Asaja y avalada por la justicia después de diversas reclamaciones por vía judicial.

«Aquella decisión se tomó en un contexto concreto, unos días del verano de 2022 de mucho riesgo de incendios en varias comunidades autónomas. Desgraciadamente tuvimos razón y se manifestaron como ciertas (las restricciones impuestas) porque fue un año muy negativo para los incendios y de difícil extinción», recordó. Fernández Carriedo anunció que, en caso de repetirse este verano las mismas circunstancias, la Junta de Castilla y León se verá obligada a estudiar «las menos restricciones posibles para garantizar la libertad (de producción y de las personas) pero con mecanismos que aseguren la limitación de los riesgos que los incendios tengan en esos momentos», concluyó en este punto.