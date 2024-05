Cerca de 170 pacientes podrán recibir radioterapia en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La nueva unidad satélite de radioterapia que está próxima a su culminación en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria podrá atender al 85% de los pacientes que requieren este tratamiento para combatir su enfermedad oncológica, lo que supone que cerca de 170 se quedarán en la provincia cuando comience a funcionar el servicio, fijado para el próximo 2025. Será la cifra de pacientes que ya no tendrán que viajar fuera de Soria, como venía ocurriendo hasta ahora. El año pasado, se desplazaron 193 pacientes a un total de seis hospitales, cuatro de ellos de otras comunidades autónomas, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad a través del Portal de Transparencia.

La gran mayoría, siete de cada diez, lo hicieron al Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 139, y en un caso al Hospital Clínico de Valladolid. Otros 53 afectados salieron de Castilla y León. En concreto, 36 fueron al Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, otros 15 al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y uno al Universitario de Toledo y de Navarra, respectivamente.

La Consejería de Sanidad no dispone de un registro que recoja el número de viajes que lleva a cabo cada paciente para recibir radioterapia, que depende de la cifra de sesiones que esté prescrita en su tratamiento, además, confirma que algunos pacientes acuden con medios propios.

Es lo que hizo una paciente soriana con cáncer de mama. «Fui en ambulancia para la prueba del ganglio centinela antes de la operación y fue una experiencia tan horrorosa que después siempre fui en mi coche», relata ahora ya con el tumor superado. Recuerda que el viaje en ambulancia es incómodo, «con los cristales tintados que no ves ni por dónde vas, dando bandazos y tumbos», lo que es aún más gravoso para una persona enferma. Ella fue a Burgos y volvió a Soria 35 veces, de lunes a viernes, para sesiones de radioterapia de tres minutos. «Tardaba más en desvestirme y vestirme», afirma.

Otros que optan por la ambulancia invierten más horas, porque hay que hacer recorrido por otras localidades para reunir a un grupo y viajar juntos hasta Burgos. A otra paciente de cáncer de mama la iban a buscar a su pueblo a las 6.30 horas de la mañana y con suerte siempre volvía a casa a la hora de comer. «Yo me sentía como una mercancía que metían en un vehículo donde ni siquiera puedes ver el exterior», señala, poniendo el énfasis en la «deshumanización» del transporte y de lo «vulnerables» que se sienten los pacientes. Coincide en haber padecido los bandazos y los tumbos durante el trayecto, además de sufrir por el compañero del asiento de al lado que regresa a casa en no muy óptimas condiciones. Ella pide que se «humanice» el transporte para aquellos que sigan viajando para poder recibir radioterapia.

En su caso fueron 17 viajes, aunque sólo 15 sesiones, porque en dos ocasiones el acelerador lineal no funcionó. «Cinco o seis horas no te las quitaba nadie», cuantifica de aquella etapa, y recuerda el estado de debilidad en el que regresaban algunos pacientes tras el tratamiento, lo que hace que sean necesarias paradas no previstas.

Con la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia en el Hospital Universitario Santa Bárbara estas «odiseas» pasarán a la historia para muchos pacientes sorianos. Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria estiman que se harán al año unas 5.000 sesiones, y que el hospital responsable de la unidad satélite será el Universitario de Burgos.

No todos los que han de recibir el tratamiento podrán hacerlo en Soria. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Jesús Aguarón, destaca que no todos los hospitales con el servicio de radioterapia pueden tratar los diferentes tumores. «Hay ciertos casos en los que por la edad o por el estado del paciente y también por el tipo de tumor o su localización, tienen que ir a otros centros a recibir tratamiento, pero no es algo que sólo se produzca en Soria», aclara.

La radioterapia contribuye en el 40% de las curaciones, y más del 60% de los pacientes con cáncer necesitan radioterapia en algún momento de su enfermedad.

Aguarón indica que la mayoría de los tumores son tratados con radioterapia, si bien los más frecuentes son los de mayor incidencia en España como el cáncer de mama, de próstata, de pulmón y de recto. También los tumores del área de otorrinolaringología (cabeza y cuello) y otros digestivos, además de los tumores ginecológicos, cerebrales, sarcomas, genitourinarios, cutáneos o hematológicos.

«Los tratamientos de radioterapia son específicos para cada tumor. Los calculan los oncólogos radioterapeutas junto con los radiofísicos. Se calcula la dosis total que precisa y se divide en el número de sesiones que se pueden administrar a ese paciente en función de su estado general. Por lo tanto, no se puede hacer una valoración exacta del número de sesiones necesarias para un determinado tipo de tumor. Tampoco hay un mínimo y un máximo, depende del tipo de tumor, de su localización y del estado general del paciente», explica el presidente de la delegación soriana de la Asociación Española contra el Cáncer.