Google Maps reacciona y pixela los 'calvos' de su recorrido por Soria

Google Maps ha estado rápido y ya no hay culos a la vista en el recorrido de Street View por Soria. El paso del coche que capta las imágenes para la aplicación por la calle Doctrina hizo que varios jóvenes les dedicasen unos 'calvos' e inicialmente aparecieron publicados en una de estas 'curiosidades' que tienden a hacerse virales, tal y como recogió este medio.

Sin embargo Google ha reaccionado con rapidez. Si inicialmente estaban difuminadas las caras y las matriculas de los coches, desde la noche del martes los están también las 'matrículas' de los chavales.

Así, pasar fotograma a fotograma desde la belleza románica de Santo Domingo hacia La Arboleda o al convento de La Merced ya no hay sorpresa. O, al menos, ya no tan visible como en la publicación original. La estampa sigue dejando claro la 'dedicatoria' de los jóvenes, pero al menos ya no es tan evidente el 'dos de oros' de los protagonistas. Apenas 10 horas después de que este medio se hiciese eco, Google lo difuminó.