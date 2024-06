Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha mostrado “satisfacción” por la victoria de los populares en la provincia en las elecciones europeas del 9 de junio. Habla de “cambio de ciclo” y tras los resultados ha invitado al PSOE en Soria a reflexionar y también que lo hagan otros partidos, en referencia a Soria Ya, que concurrió en la candidatura de Existe.

Para Serrano, los votantes sorianos han dado una respuesta contundente al PSOE “por los incumplimientos con la provincia, como la fiscalidad diferenciada mal aplicada y la falta de compromiso con el medio rural”, ha manifestado.

El presidente del PP ha hecho hincapié en la falta de apoyo al área metropolitana y asegura que “eso va a condenar al PSOE” en la provincia, asegura Serrano, “porque si Soria y la provincia quiere crecer tenemos que hacerlo todos juntos, no puede ser que la capital sea un lastre para toda la provincia” .

Benito Serrano ha destacado el cambio de rumbo en positivo del PP en la provincia en los tres comicios que él ha capitaneado desde la presidencia. Ha asegurado que en todas ellas se ha crecido y “eso demuestra que cuando el centro derecha y el partido está unido en Soria no hemos perdido nunca, por lo que éste es el camino en el que debemos seguir trabajando”.

A falta de una valoración en profundidad, el presidente de los populares sorianos ha mencionado como dato destacable de la jornada electoral los más de diez puntos que aventajan al PSOE tras el escrutinio de las urnas, que suponen 5.000 votos de diferencia, consiguiendo dar la vuelta a los resultados de 2019, en los que la ventaja de casi 5.000 votos estuvieron del lado del PSOE, entonces ganadores en las europeas en la provincia.

“Esos casi 10.000 votos de diferencia entre las elecciones de 2024 y 2019 es lo que los sorianos han expresado con rotundidad en las urnas y quieren que se hagan políticas que ayuden al ciudadano”, ha manifestado Serrano.

Ha añadido que los votantes de las provincia han expresado en las urnas su rechazo a la radicalización en la que está inmersa el PSOE en clave nacional, con las diferencias territoriales, las concesiones a independentistas y la tramitación de una ley de amnistía.

El PP ha ganado en 158 pueblos, el PSOE en 19 , Vox en uno y en cuatro ha habido empate. Serrano ha destacado victorias amplias en Almazán, done el PP ha subido subida de 16 puntos o incluso en San Leonardo, con una subida de 21 puntos y en El Burgo, el incremento ha sido de más de 12 puntos, “en general el aumento ha sido espectacular”, ha dicho Serrano, para quien el plebiscito que se planteó el PP en el ámbito nacional con las europeas “está más que conseguido, lo que no entiendo es que no haya un Macron en España”.

Por último ha agradecido a todos los votantes que el día 9 de junio ejercieron su derecho al voto, a la vez que cree que los votantes tienen cada vez más conciencia de lo importante que son los comicios europeos.