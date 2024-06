El Ayuntamiento de Soria y la Cámara se alían para fijar población y atraer inversiones y empresas

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio e Industria de Soria se alían para poner en marcha el proyecto denominado 'Soria una ciudad para vivir'. La iniciativa, presentada esta mañana por el concejal de Industria y Empleo del Consistorio soriano, Gregorio García, y el presidente de la organización cameral, Alberto Santamaría, marcará "un antes y un después en la ciudad", o al menos ese es el ambicioso objetivo que se marca con este proyecto integral.

El convenio, que se extenderá hasta el año 2027, con una cuantía de más de 71.000 euros anuales, cuenta con cuatro pilares: Soria, una ciudad para vivir, para trabajar, para emprender y para invertir. En el primer apartado, el objetivo es el asentamiento de personas y de familias, basado en la "calidad de vida" que ofrece la ciudad. En el trabajo, se persigue la conexión de Soria con las personas que viven fuera, a través de un portal de empleo.

En Soria, una ciudad para emprender, se busca el enganche con la Cámara para la atracción de empresas y emprendedores, con la Ventanilla Única como reclamo. En cuanto a las inversiones, "es donde tenemos que dar el paso", en palabras de García, aprovechando el Plan de Atracción de Empresas, "salir a buscar empresas", con el 'satélite' del polígono de Valcorba para ofrecer los recursos necesarios.

"Buscamos que Soria sea una ciudad para que las personas, los trabajadores y las empresas puedan venir porque la ciudad tiene mucho que ofrecer. Una ciudad atractiva que puede ofrecer muchas posibilidades, y con una calidad de vida distinta a Madrid, Barcelona o Zaragoza", ha puntualizado el concejal.

Santamaría ha definido el proyecto como "ilusionante" en la que la Cámara pondrá a disposición todos los recursos y a todo su personal técnico. "un reto más para la transformación de la provincia, le damos un poco de orden a esto. Sabemos cuáles son los principales problemas de las empresas en Soria, como la falta de trabajadores o el relevo generacional, por ello hemos creado una bolsa de empleo ágil que funciona y el usuario lo reconoce". Como ejemplo ha puesto las Ferias de Empleo desarrolladas en la ciudad o en El Burgo de Osma. "Somos un actor que participa activamente en la transformación de esta ciudad", ha indicado.

Santamaría, que ha reconocido las dificultades que se plantean en un escenario "muy polarizado" ha apuntado que la meta es atraer más personas, más trabajadores, más empresas y más emprendedores y tenemos las posibilidades para poder hacerlo, con objetivos claros, y personas cualificadas para este proyecto".

Ha reconocido que la competencia es "muy grande", principalmente por parte del Corredor del Henares. "Aquí hay un tejido consolidado, no basta con el precio del metro cuadrado, hay que ofrecer también un precio de la vivienda, servicios, no solo hay que salir fuera corriendo para traer una inversión, sino un plan ambicioso e integral".

"Viene a reforzar un compromiso que no es nuevo para la Cámara", ha expresado, recordando un proyecto similar llevado a cabo en el año 2010 con Trabajo y con la Diputación para traer firmas a la provincia (Aki). Del mismo modo, ha abogado por dar un impulso a la innovación, la digitalización o las 'start up'. "Hay que estar pendientes de todo lo que podemos aportar, ser hábiles, constantes, intermediar. No estamos solos. Debemos analizar por qué una empresa quiere venir y al final no se queda, analizar las circunstancias. 'Soria, una ciudad para vivir es un proyecto de éxito pero también un camino difícil, lo que obliga a trabajar en red".

En el turno de preguntas, Santamaría ha explicado que la clave es "hacer un ecosistema propicio para Soria. ¿Queremos ofrecer una mano de obra más barata? No, sino buenos servicios y competitividad".

En cuanto a la vivienda, ha subrayado que "no es competencia de la Cámara" aunque "se pueden poner las necesidades reales encima de la mesa para que todo sea beneficios.

Sobre las opciones de que la Junta puede unirse a esta iniciativa, García abre las puertas a la administración regional. "En este proyecto todas las administraciones deben sumar, y si o suman, por lo menos que no resten. Llamaremos a las puertas de las administraciones públicas para que se integren". De igual forma, tratarán de mantener contactos permanentes con la Universidad y la Formación Profesional porque "es vital la formación".

El Ayuntamiento ha defendido también su asistencia a eventos de fuera de la provincia para poner en valor el polígono de Valcorba, como SIL, Data Centers o Samir. "La idea es salir y llamar a las puertas para decirles qué podemos ofrecer, estamos abiertos".

De igual modo, García ha desvelado que se encuentran pendientes de un encuentro con la Junta para poder avanzar en la inclusión de la capital en la red Cylog.