Récord de efectivos en los cuarteles de la Guardia Civil, cubiertos al 90%

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, indicó este domingo que los cuarteles de la provincia cuentan con su plantilla cubierta por encima del 90% asegurando que «hacía muchos años que no estábamos con los índices de cobertura que tenemos en este momento». En la actualidad la relación de puestos de trabajo de la Guardia Civil en la provincia alcanza los 555 efectivos en los 19 cuarteles ubicados a lo largo y ancho de la provincia incluyendo la Comandancia de la capital.

Latorre contesta así a las declaraciones realizadas hace unos días por varios alcaldes de la comarca del Valle que aseguran que desde hace unos meses están soportando una oleada de robos en sus localidades. Sin embargo, apuntan que los vecinos no denuncian por temor a las represalias. Tras la reunión mantenida con el subdelegado del Gobierno el pasado jueves, Latorre evidenció que «nuestros datos no indican un excesivo aumento en el número de robos. Hablan de ‘muchos’, de ‘excesivos’... Todo generalidades sin datos concretos. Dicen que no se denuncia por miedo pero nosotros tenemos que basarnos en hechos objetivos». En este punto, recalcó que «Soria sigue siendo una de las provincias más seguras de España» aunque, añadió que «evidentemente, si alguien sufre un robo, entendemos su estado de inseguridad, pero, en general, la delincuencia no ha crecido en la zona del Valle» indicando, a nivel provincial, que del total de las infracciones penales cometidas entre enero y septiembre de 2024 se han esclarecido más de un 46%.

Respecto a la instalación de cámaras de videovigilancia, la petición que trasladaron los alcaldes del Valle a Latorre, el subdelegado aseguró que «hay una Ley Orgánica del año 1997 que regula estas instalaciones. No depende de la Subdelegación. Desde aquí enviaremos el informe a la Delegación del Gobierno que, a su vez, lo envía a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, un órgano formado por varias personas, entre ellas, el presidente del Tribunal Superior de Castilla y León y el fiscal jefe de Castilla y León y que elaboran un informe autorizando o denegando la instalación. Está perfectamente reglado».

En lo que se refiere a la ocupación del cuartel de Almarza, que los alcalde del Valle lamentaban que no tenga toda la plantilla operativa y no tenga más presencia sobre todo nocturna, Latorre evidenció que «tiene las plazas cubiertas a un 80%» asegurando que la plantilla «realiza los controles habituales en la zona» pero reconociendo también porcentajes por debajo de la media en otros cuarteles «como el de Deza o el de Gómara». A pesar de ello, se mostró optimista por el grado de ocupación conseguida en este momento y siempre contando con las rotaciones de los efectivos en prácticas.

Por último, entre las obras previstas, hace unos días se anunciaron actuaciones de rehabilitación en los cuarteles de la Guardia Civil de Almazán, Berlanga de Duero y Gómara adjudicadas a la empresa Construcciones y Contratas, S. L con un presupuesto de 7.447.163 euros. Para el próximo ejercicio se espera poder avanzar en actuaciones de eficiencia energética en los acuartelamientos de Abejar, Arcos de Jalón y Langa de Duero. El coste estimado de estas obras superaría los 2,3 millones de euros.