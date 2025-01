Soria sin ayuda al bus por la deuda de Avanza con la Seguridad Social

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicó ayer la resolución provisional de las ayudas para el servicio de transporte público colectivo urbano correspondiente a la anualidad de 2024. El Gobierno reparte más de 51 millones entre 87 municipios y la ciudad de Soria en esta ocasión se queda fuera de las ayudas porque, según se detalla en la resolución, «la empresa prestadora del servicio no está al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social a la fecha final del plazo de presentación de solicitudes». Fuentes municipales explicaron que se está revisando la solicitud para ver si cabe recurso o si hay posibilidad de repercutirlo a la empresa –Avanza–.

La resolución publicada ayer informa de la ayuda que reciben los 87 municipios beneficiarios. La cuantía se establece a partir de la baremación de criterios como la longitud de la red de transporte, la demanda, criterios ambientales o el déficit por billete. En el año 2023 por ejemplo la ciudad de Soria recibió 44.710,38 euros, según la información del Ministerio, y más de la mitad del dinero viene procedente por el concepto del déficit por billete.

En la convocatoria de este año sin embargo, la ciudad de Soria se queda fuera de las ayudas. En la relación de propuestas excluidas que publica el Ministerio se explica que en el caso de la capital provincial la ayuda no se concede por las deudas de la empresa adjudicataria del servicio con la Seguridad Social. Concretamente, la solicitud de Soria no cumple «con el punto 5 del apartado 7 de la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (prorrogados para 2024)» que hace referencia a la «justificación de encontrarse el ayuntamiento solicitante de la subvención y la empresa, organismo o entidad que preste el servicio, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social». En el caso de Soria se remarca que la denegación procede de que «la empresa prestadora del servicio no está al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social a la fecha final del plazo de presentación de solicitudes».

El coste anual del servicio de autobuses urbanos de Soria es de unos 600.000 euros, según el último presupuesto. La ayuda que cada año recibe el Ayuntamiento a través del Ministerio es de unos 50.000 euros por lo que podría suponer un ahorro del 7,5% del coste total del servicio público. Fuentes municipales explicaron ayer que se estaba revisando la resolución provisional publicada ayer en un doble sentido. En primer término se analiza si es posible presentar algún tipo de recurso a la resolución y en segundo, en caso de que la primera posibilidad no fructifique, de que se pueda repercutir ese dinero ‘perdido’ a la concesionaria.

Este programa de ayudas se otorgan con carácter anual y en régimen de concurrencia competitiva a los Ayuntamientos que dispongan del mencionado servicio de transporte, cualquiera que sea la forma de gestión, siempre que cumplan los siguientes requisitos. Soria puede participar por si condición de capital de provincia aunque no llega a los 50.000 habitantes. El Gobierno recuerda que «la concesión de estas subvenciones, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se enmarca en el cambio de enfoque que consolida al Ministerio como gestor de la movilidad, entendida como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social, de crecimiento económico, de descarbonización y de lucha contra el cambio climático en nuestro país».