Nuevo revés para Ondara: "Han tenido que destruir las plantas"

"De terror". La situación de Ondara Directorships, cuando más cerca parecía de la vuelta a la actividad, vuelve a encallar. Las plantas adquiridas en Canadá no sirven y "han tenido que ser destruidas", según avanzó el representante de UGT, Pablo Soria, tras la reunión de la comisión de seguimiento del ERTE celebrada esta mañana. Ahora, vuelve la incertidumbre mientras se requiere a la Agencia del Medicamento que aclare qué procedimiento seguir para volver a comprar plantas.

Desde la empresa Ondara confirmaron que se ha producido un problema con las plantas llegadas de Canadá que "llegaron bien" y que la situación generada "no ha tenido que ver con los procedimientos que se realizaron en Ondara". Las plantas tenían "viabilidad", pero en el análisis técnico se consideró que podían dar problemas a futuro y por eso se han tenido que descartar.

Las plantas adquiridas iban ser "madres" de las que se generaran lotes de producción (clones), pero se observó que "podrían no dar la calidad suficiente que luego garantizara la producción que queremos hacer". Esos problemas podrían estar generado con cuestiones como el "rendimiento", es decir, los kilos producidos o el volumen de cannabinoides, o con "deficiencias" que pudieran afectar a la estructura de las plantas, problemas fitosanitarios o hibridación (que alguna de las plantas fuera macho y estropeara el cultivo por polinización).

Tras un periodo de consultas con diversos expertos se toma la "difícil" decisión de descartar las plantas y no correr ese "riesgo". Ondara achaca la problemática a que las plantas pasaron 8 días en situación de tránsito en la aduana, con oscuridad total, y eso provoca cambios hormonales en este tipo de plantas.

Ahora se abre un periodo nuevo en el que Ondara ya está buscando nuevas plantas y maneja varias alternativas. La prioridad, y la opción más rápida, es utilizar al mismo proveedor evitando el problema del tránsito. No obstante, también se está en contacto con otros proveedores. El "mejor escenario" en que la situación pueda solucionarse, con la llegada de nuevas plantas, en cuestión de un mes. No obstante, ahora hay que solicitar un nuevo permiso de importación de cannabis que luego hay que trasladar al proveedor para que solicite su permiso de exportación.

Ondara confirmó que trabaja con la expectativa de que pueda evitarse negociar un nuevo ERTE (la actual prórroga concluye en mayo). "La decisión ha sido complicada, es un paso atrás, pero técnicamente había que tomar esa decisión, obviamente nuestro objetivo es volver a reanudar la actividad, la empresa lleva 4 años sin ingreso y eso tiene un coste económico, trabajadores y empresa compartimos el mismo objetivo", insistieron desde Ondara.

Desde los sindicatos se valoró de forma muy negativa la reunión. "No han sido malas noticias, han sido las peores", lamentó Soria añadiendo que "han tenido que destruir las plantas". "Según lo que nos han trasladado, se ha producido una mala gestión del envío, debe ser que las plantas salieron tarde y había falta de luz en los contenedores", detalló Soria. Esas plantas llevan unas semanas en la denominada sala blanca de Ondara donde deben enraizar antes de ser trasladadas al invernadero. "Han enraizado y deben haber florecido y les han dicho que para lo que ellos las quieren, no valen", indicó el sindicalista.

"Volvemos a una situación en la que no hay plantas, crece la deuda, no sabemos si hay dinero, no sabemos qué procedimiento hay que seguir y de nuevo los que pagan son los trabajadores", resumió Soria. "Ondara culpa al proveedor y parece ser que se ha solicitado información a la Agencia del Medicamento para ver qué proceso seguir, si vale el mismo proveedor o hay que buscar uno nuevo", insistió.

En el mejor de los escenario el percance con las plantas obliga a que todo el proceso tenga, como mínimo, un mes más de retraso, el tiempo necesario para que se adquieran las plantas, lleguen a Soria y cumplan su proceso de crecimiento en la sala blanca. Las fechas ya llevan a finales de marzo o abril cuando en mayo se cumple el ERTE, en el que el medio centenar de trabajadores está desde abril de 2021. "Ya nadie cree en esto", lamentó Soria insistiendo en que la empresa debe dar un paso para 'liberar' a los trabajadores en Erte abonándoles las cantidades pactadas.

"Muy mal", resumió Amor Pérez, de CCCO, que indicó que debe ser la empresa la que explique las "razones técnicas" por las que no se puede dar el paso de la reincorporación de los trabajadores. Ahora solo están trabajando 8 de los 11 técnicos, aunque tienen en vigor un ERTE, para los que tampoco se sabe su inmediato futuro. "Tenemos que esperar y seguir en esta incertidumbre", lamentó expresando también el enfado mayúsculo de la parte social con la falta de de avances. "No podemos esperar más, no podemos estar otra vez con estas, ha pasado ya mucho tiempo y deben dar explicaciones", concluyó.