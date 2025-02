CCOO lanza su renovación con la incógnita de si seguirá Moreno

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Comisiones Obreras Soria se encuentra en pleno proceso de renovación interno. La semana pasada se celebraron los procesos para las federaciones de Enseñanza, Industria y Servicios a la Ciudadanía y el resto de federaciones lo harán en las próximas semanas. La fecha clave es el 21 de marzo cuando se celebrará el congreso provincial. Aún es pronto para saber quién asumirá el liderazgo del sindicato. Su actual secretario provincial, Javier Moreno, cumple su segundo mandato, y aún no ha tomado la decisión si optará por un tercer mandato «extraordinario» o si hay alguna otra persona dentro de CCOO Soria que asuma el liderazgo, según explicó el propio Moreno.

Tal y como establecen los estatutos del sindicato, el proceso de renovación interna empieza va subiendo por los diferentes niveles de la estructura de CCOO y en primer instancia se seleccionan a los responsables de las secciones sindicales en los diferentes centros de trabajo, en el caso de Soria, ocurre en las empresas de mayor volumen de plantilla. Posteriormente, se eligen a los delegados.

El proceso arrancó la semana pasada y ya se conocen los responsables de la mitad de las federaciones en las que se encuentra estructurada Comisiones Soria. Es el caso de la potente federación de Industria en la que seguirá Amor Pérez al frente, los Servicios a la Ciudadanía que serán asumidos por Silvia Garcés y la federación de Enseñanza cuyo responsable es Carlos Lázaro. Quedan pendiente Servicios, Sanidad, Hábitat y Pensionistas.

El proceso debe estar terminado con vistas al 21 de marzo que es cuando se procederá a la elección del nuevo secretario general de CCOO Soria y se presentará la nueva comisión ejecutiva. Moreno explicó que los estatutos del sindicato establecen que la secretaría general se puede ostentar durante dos mandatos, justo los que cumple ahora el actual líder sindical, pero que también dejan la posibilidad de un tercer mandato «extraordinario». Moreno asegura que aún no tienen decidido si optará por ese tercer mandado. «No lo tengo decidido, en otras responsabilidades he cumplido con los 8 años y lo he dejado», relató.

Otra de las cuestiones que pueden terminar inclinando la balanza es que en el proceso de renovación autonómico del sindicato haya la posibilidad de que Soria tenga representación y peso en la nueva ejecutiva de CCOO Castilla y León. «Desde siempre hemos defendido la necesidad de tener voz, tanto en el sitio más pequeño como en el más grande, y si sale esa posibilidad de estar presente en la ejecutiva autonómica, tenemos que estar», subrayó. Hay que recordar que en la otra gran fuerza sindical, UGT, se ha celebrado esta semana el congreso y dentro de su ejecutiva figura Alberto Lozano, hasta la fecha asesor de Personal del Ayuntamiento de Soria y antiguo líder de UGT Soria.