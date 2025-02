El Burgo rinde homenaje al torero José Luis Palomar

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Centro Cultural de El Burgo de Osma se engalanó este sábado para recibir al torero soriano José Luis Palomar, protagonista de las II Jornadas Culturales Taurinas de la localidad. El evento, celebrado en honor a su ilustre trayectoria, contó con la presencia del propio homenajeado, el concejal de cultura Miguel Ángel Miguel, el periodista taurino Juan Miguel Núñez y el vicepresidente del Círculo de Amigos de la Dinastía Bienvenida, Juan Lamarca.

Tras la inauguración de la exposición Dinastía Bienvenida, de Mariano Cobo, el acto comenzó con unas palabras del concejal de cultura, Miguel Ángel Miguel, quien destacó la importancia de la figura de José Luis Palomar en la tauromaquia soriana: "José Luis Palomar ha sido un portavoz y embajador de nuestra tierra, dejando un buen sabor de boca en todos los lugares donde ha pasado. Su cercanía y humildad han sido claves en su carrera de 47 años en el toreo”, señaló.

Después, Juan Lamarca expresó su gratitud y satisfacción por poder colaborar en el homenaje: "Es una satisfacción y un honor poder colaborar con este Ayuntamiento en su afán de promover la cultura taurina. El Burgo tiene una buena feria de toros y una rica tradición taurina. El año pasado nos ofrecimos gustosamente a participar en este proyecto de difundir y divulgar la cultura de la tauromaquia. Uno de los cauces para poner en valor esta cultura es el reconocimiento a los grandes protagonistas, los toreros”, destacó.

Por su parte, el periodista Juan Miguel Núñez destacó la influencia de José Luis Palomar en su vida y en la de otros: "Lo que José Luis Palomar proyectó llegó hasta los recreos del seminario de Madrid. La vida de Palomar es un ejemplo de sacrificio, entrega y una apuesta absoluta por el toreo en una situación personal que no era nada propicia en Soria”, señaló.

Tras las palabras de los presentes, el acto estuvo marcado por el repaso a la carrera del torero. Palomar compartió con el público algunos de los momentos más significativos de su trayectoria, desde sus inicios en Soria hasta su reconocimiento como uno de los grandes del toreo en la tierra. "Con 12 años, ese sueño, ese ‘creo que puedo’ se convierte en un reto. Tomo la alternativa hecho un hombre, con 25 años, porque en Soria no podía hacer más. Mi lucha conmigo mismo era ver si era capaz," recordó el torero.

El torero también compartió con el público algunas anécdotas y admitió quién fue la gran figura que le marcó. “En esa época me empiezo a fijar y el que más me marcó fue el Viti. Luego tuve la suerte de torear con él y de hacer el paseíllo con él en el 78”, recordó.

Con respecto a la afición que le ha apoyado, Palomar se enorgulleció al afirmar que los sorianos le han seguido en todos sus viajes. “He tenido a unos fieles seguidores, mis paisanos, que, sin necesidad de ser taurinos, me han seguido. Me he encontrado sorianos en todos los sitios a los que he ido y estaré siempre agradecido al pueblo llano de Soria”, destacó.

Tras un gran repaso a su trayectoria y un consejo personal, el evento concluyó con un aplauso cerrado del público, que mostró su admiración y respeto por José Luis Palomar y su contribución al mundo de la tauromaquia. “Hay que conocer el toro porque cada animal tiene su personalidad y es el aficionado que más conoce al toro el que más disfruta”, concluyó.