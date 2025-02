Así es Soria según Grok 3, la IA de Elon Musk

Publicado por Antonio CarrilloJosé Sosa Soria , Soria Creado: Actualizado:

Grok 3, la inteligencia artificial de Elon Musk, es hoy por hoy una de las herramientas de moda en el ámbito de la IA. El patrón de x (antes Twitter) y 'vicepresidente' (no oficial) de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump comanda un proyecto que a buen seguro muchos usuarios de internet utilizarán para 'informarse'. No obstante no es oro todo lo que reluce. Si se le pregunta por una descripción de la ciudad de Soria, hay luces y sombras.

Grok 3 acierta en muchas de las cuestiones, pero hay otras que o bien falla o bien se le quedan en el tintero. Por ejemplo, la IA de Elon Musk identifica a Soria con la antigua Numancia cuando hay kilómetros de separación; entre las fiestas no cita a San Saturio; y entre los monumentos alaba a Santo Domingo... por su supuesto claustro gótico, no por su portada románica.

A continuación, reproducimos las respuestas de Grok 3 con algunas puntualizaciones propias entre paréntesis sobre sus errores:

"Soria es una ciudad situada en el noreste de España, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Aquí tienes una descripción detallada:

Historia: Soria tiene una rica historia que se remonta a la época romana, cuando era conocida como "Numancia", una ciudad celtíbera famosa por su resistencia contra el Imperio Romano. (Yerra, dado que Numancia se encuentra mucho más cerca de Garray y el cerro de San Juan, de hecho, no está poblado y no se corresponde exactamente con ninguna localidad actual).

Monumentos: La ciudad está llena de monumentos históricos. Destacan la Concatedral de San Pedro, un ejemplo del románico tardío; la iglesia de Santo Domingo, con su impresionante claustro gótico (cuando su principal atractivo es la portada románica, considerada la mejor de España); y el Monasterio de San Juan de Duero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del Camino de Santiago (realmente está en un ramal y su valor es otro).

Literatura: Soria es conocida por su conexión con el poeta Antonio Machado, quien vivió y enseñó allí. Su influencia se siente en la literatura y en varios monumentos y calles dedicadas a él.

Ubicación: Situada en un valle rodeado de montañas, Soria es conocida por su entorno natural espectacular.

Ríos: El río Duero atraviesa la ciudad (no exactamente, la bordea), ofreciendo paisajes pintorescos y zonas verdes como los parques de la Alameda de Cervantes y el parque del Castillo (La Dehesa no está exactamente configurada por el Duero).

Parques Naturales: Cerca de Soria se encuentran varios parques naturales, como el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, ideal para el senderismo y la observación de la naturaleza.

Población: Aunque es una ciudad relativamente pequeña en términos de población, Soria tiene un ambiente tranquilo y acogedor.

Fiestas: Las fiestas más importantes son las de San Juan, con procesiones, música y eventos culturales (no es precisamente la mejor descripción de San Juan). También se celebra la Semana Santa, destacando por sus procesiones con pasos de gran valor artístico. (Se olvida de las fiestas de San Saturio).

Gastronomía: La cocina soriana es tradicional y sabrosa, con platos como la sopa de ajo, el cochinillo asado y las migas. Los productos de caza y setas son comunes debido a la riqueza natural de la zona. (Se olvida de la Mantequilla, con Denominación de origen propia, o el Torrezno, con Indicación Geográfica protegida)

La economía de Soria ha girado tradicionalmente en torno a la agricultura y la ganadería, aunque en los últimos años ha habido un esfuerzo por diversificar hacia el turismo cultural y de naturaleza.

Soria tiene un clima continental con inviernos fríos y veranos calurosos, aunque las temperaturas pueden variar mucho debido a su altitud y su ubicación entre montañas.

Soria, con su mezcla de historia, cultura y naturaleza, es un destino ideal para quienes buscan conocer un rincón más tranquilo y auténtico de España".

En definitiva Grok 3, la IA de Elon Musk, sí da una imagen aproximada de la ciudad y sus atractivos, pero en casos puntuales falla. Al menos en el caso de la ciudad de Soria, hay herramientas más certeras que esta inteligencia artificial para informarse.