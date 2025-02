María Enciso se convertirá en la nueva secretaria de CCOO de Soria el 21 de marzo

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

María Enciso, trabajadora de la Diputación Provincial, se convertirá el día 21 de marzo en la nueva secretaria provincial de Comisiones Obreras de Soria (CCOO) y relevará en la plaza a Javier Moreno, que ha permanecido 8 años al frente del sindicato provincial.

El anuncio se ha producido este jueves en la sede de CCOO, en el que ambos protagonistas han relatado el proceso que culminará el día 21 de marzo con el traspaso de poderes.

En sus primeras declaraciones, Enciso ha señalado que "después de meditarlo mucho" optó por presentarse por "la vinculación y el respaldo" que ha obtenido dentro del sindicato. "Agradezco ese apoyo; he estado muchos años vinculada al sindicato tras estar periodos como delegada de empresa", concretamente, en el sector de Servicios Ciudadanos. Perteneció a la primera ejecutiva de Javier Moreno.

"Asumimos el reto con ganas e ilusión", ha explicado, "con el buen trabajo a nivel provincial desarrollado". Entre sus objetivos figuran "la negociación colectiva, estar presentes en todos los conflictos laborales y en las mesas de diálogo social, así como en el Plan Soria. Llevar la voz de la gente trabajadora. Estamos en una situación bastante consolidada con el objetivo de que se mantengan los puestos de trabajo".

Javier Moreno, por su parte, ha explicado la convocatoria del XIV Congreso Provincial, que vive ahora el segundo escenario de la etapa que desembocará el 21 de marzo con la celebración del mismo en el Parador, y al principio de la rueda de prensa ha dado el anuncio de que no se presentará a la reelección. "He estado dos mandatos, 8 años, y aunque los estatutos dan la posibilidad de un tercero, lo he valorado y he decidido dar un paso atrás. 8 años es un tiempo ideal".

Ha reconocido que en todo este tipo los momentos más complicados se dieron con el Covid-19, "cuando nos tuvimos que adaptar a otra forma de trabajar, por videoconferencia, con ERTEs negociados". Ha agradecido el apoyo del sindicato y en especial de Isolda Morales, la mano derecha de Moreno. "A partir de aquí, a trabajar para un proyecto de futuro".

Sobre Enciso ha señalado que es "la persona de consenso, trabajadora de Diputación. El sindicato ha decidido que debe ser ella la que debe liderar la nueva etapa".