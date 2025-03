Soria Ya también pide la UME para el puente de San Esteban

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Los procuradores de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León han visitado esta mañana el puente de la N-110 en San Esteban de Gormaz para comprobar in situ los daños estructurales que han obligado a cortar esta vía esencial para esta comarca de la provincia de Soria y que ha dividido en dos a la localidad ribereña.

Durante su visita, Ángel Ceña, Vanessa García y Juan Antonio Palomar han denunciado que esta situación afecta gravemente no solo a los vecinos de las localidades que forman parte del municipio de San Esteban de Gormaz, sino también a los de los municipios de Montejo de Tiermes y Liceras, así como a las empresas de la zona, que ahora deben soportar desvíos que en algunos casos superan los 50 minutos, llegando a la hora y media si el viaje es a Soria capital. «Vecinos de Atauta, Olmillos o de Peñalba de San Esteban, pueblos que están al lado de San Esteban, ahora tardan unos 45 minutos en venir aquí en coche. Un vecino de Ligos puede llegar a tardar una hora y media en llegar a Soria. Preocupa pensar en lo que podría pasar en caso de una emergencia sanitaria». Además, han destacado que el corte de la N-110 está incrementando el tráfico en Langa de Duero y afecta a los desplazamientos desde El Burgo de Osma a Madrid, una ruta habitual para los vecinos y empresas que se dirigen a la capital, y a la venta ambulante que abastece a muchos de los pueblos del suroeste de la provincia.

Para Soria Ya es urgente que el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León actúen de forma coordinada para poner en marcha un plan que garantice la movilidad, las emergencias sanitarias, la protección civil y la seguridad ciudadana en los municipios afectados. «Echamos de menos que aún no se hayan reunido para trabajar juntos en esta emergencia», han lamentado.

Los procuradores han insistido en la necesidad de reforzar los servicios de emergencias médicas y la presencia de la Guardia Civil en esta zona, que representa casi una cuarta parte del territorio provincial. Además, han coincidido con el alcalde de San Esteban de Gormaz en la necesidad de activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la instalación inmediata de un puente provisional.

«Desgraciadamente, la DANA de Valencia nos ha demostrado que, en situaciones excepcionales, se pueden tomar decisiones excepcionales. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, narró en tiempo real cómo se actuaba de manera ágil», han señalado ante los medios.

Asimismo, los representantes de la plataforma han exigido al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, que garantice la libertad de movimiento de los vecinos de San Esteban de Gormaz a través del puente las 24 horas del día, sin las restricciones que actualmente se están imponiendo.

Soria Ya lamenta los inconvenientes que provoca que haya un único puente sobre el Duero al paso de la N-110 por San Esteban de Gormaz por decisiones que no se entiende que no se llevaran a cabo. «Es responsabilidad del Estado, y específicamente del Ministerio de Transportes, no haber realizado en su momento una conexión desde la A-11 a la N-110 que redujera el tráfico por un puente medieval y una travesía muy transitada por los vecinos». En este sentido, la plataforma recuerda que hace unos años se puso sobre la mesa la posibilidad de realizar una infraestructura similar a la altura de Tudor, «es decir, hay voces que llevan tiempo pidiendo una alternativa a la N-110 para evitar que pase por el centro de la localidad. El tiempo ha demostrado que fue un error no ejecutar este proyecto».

Los procuradores de Soria ¡YA! registraron ayer en las Cortes de Castilla y León una iniciativa en la que se insta a la Junta a solicitar al Gobierno de España la construcción urgente de un enlace entre la A-11 y la N-110 para desviar definitivamente el tráfico de largo recorrido de esta travesía y proteger el puente medieval de San Esteban de Gormaz. También se solicita que, mientras se ejecuta esta infraestructura, se instale un puente provisional que resuelva el grave problema de movilidad que sufren los vecinos y las empresas de la zona.