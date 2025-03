«Representar a Soria en el certamen Mister International Spain es honrar mis raíces»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Se llama Sasha Vives de Villasante. Tiene 22 años y estudia Psicología. Aunque nació en Barcelona tiene ascendencia soriana y representará a Soria en el certamen Mister International Spain que se celebra el próximo 30 de julio en Los Realejos (Tenerife). Sasha explica que su abuela materna «es de Soria capital y gracias a ella tengo un vínculo muy especial con esta tierra. Viajo a Soria desde pequeño, de hecho mi familia y yo tenemos segunda residencia allí y siempre que podemos aprovechamos para hacer una visita y cada vez que voy siento que conecto con mis raíces. Es un lugar que me transmite tranquilidad y me recuerda quién soy y de dónde vengo. Siempre que puedo vuelvo para disfrutar de su esencia y estar cerca de mi familia y de mis grandes amistades».

Y es que lo tiene claro: «Soria es una tierra llena de historia, de belleza natural, de una gastronomía deliciosa y una gente muy trabajadora. Es una provincia que sin duda merece más reconocimiento. Muchas veces las ciudades más pequeñas no tienen tanta visibilidad a nivel nacional y creo que este certamen es una excelente oportunidad para mostrar lo que Soria puede ofrecer. Al final con esfuerzo y con constancia se puede alcanzar cualquier objetivo o propósito sin importar del lugar de donde vengas, ya sea una ciudad grande o una ciudad pequeña. Me considero un amante de los paisajes naturales y lugares como La Alameda de Cervantes la Laguna Negra o el cañón de Río Lobos me parecen sitios espectaculares para perderse».

Aunque estudiante de Psicología decidió representar a Soria en este certamen «porque siento que forma parte de mi identidad. Nací en Barcelona pero mi corazón siempre ha estado dividido entre las dos tierras y llevar el nombre de Soria en el certamen es una forma de honrar sus raíces a mi familia. Al final no estoy solo aquí por mí, sino por toda la gente que durante todo este proceso me ha apoyado y ha creído en mi potencial y en mis capacidades».

Es la primera vez que Sasha Vives se presenta a un certamen como este. «Siempre he tenido la curiosidad de probar alguna cosa diferente y salir de mi zona de confort y pienso que este certamen de Mister España es más que una competición, es una oportunidad para crecer como persona, para conocer a gente con talento y para disfrutar experiencias únicas. Creo que lo más importante no está en realizar correctamente una prueba deportiva o en saber caminar bien en una pasarela, sino en saber manejar bien la presión, cuidar cada detalle y sacar tu máxima versión. Creo que la preparación física es muy importante pero la preparación mental es clave para este tipo de certámenes. Es fundamental trabajar la confianza, la seguridad y la capacidad para transmitir un mensaje positivo. Al final se trata de descubrir tus fortalezas y tus aspectos a mejorar. Soy muy consciente de este proceso de autoconocimiento y por eso he decidido dar el paso».

No en vano, asegura, «los jueces valoran mucho más que la apariencia física. Buscan una persona completa, que sea auténtica, que sepa tratar bien a la gente y que proyecte seguridad. Es importante transmitir confianza y conexión con el público, pero también humildad y empatía. No solo se busca una imagen, sino también un referente positivo para España y para demostrar que la verdadera belleza se encuentra en el interior y no en lo superficial».

Su objetivo «es aprovechar esta experiencia al máximo y abrir camino al mundo del modelaje, pero sin perder mi esencia. Me gustaría aprovechar esta plataforma para dar visibilidad o fomentar hábitos saludables ya que creo que la salud mental es un tema que merece más atención y que tiene poca repercusión. Es muy importante priorizar el bienestar físico pero sobre todo el emocional. También me gustaría dar apoyo a causas sociales y a proyectos solidarios que reflejen valores positivos».