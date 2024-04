Davinia Encabo: “Mi mayor ilusión es que me llamen para pasarelas de Londres, París, Nueva York o Milán”

Publicado por Raquel Fernández

Soria

Comenzó su pasión por la moda desde pequeña, viendo a su madre y a su abuela confeccionar sus propias prendas. Una semilla que poco a poco fue creciendo en ella y convirtiéndola, tras mucho trabajo y dedicación, en toda una referente en la moda de trajes de baño a nivel nacional.

Ella es Davinia Encabo, es natural de San Leonardo de Yagüe y a sus 31 años ya cuenta en su haber con una importante trayectoria: ha creado sus propias líneas de trajes de baño, -la última recién estrenada-, ha participado en numerosos desfiles y ha vestido a diferentes misses y misters para sus certámenes nacionales e internacionales.

La pinariega Davinia Encabo.D.E.

Con el paso de los años, en Davinia también creció aún más su pasión por la moda y comenzó su formación dentro y fuera de España hasta llegar su primera colección con la que desfiló en la pasarela de Castilla y León. Un antes y un después, que le sirvió para obtener los merecidos reconocimientos que le empujaron a seguir adelante. “Mi primera colección se llama 'Aires del Sur'; está inspirada en el arte andaluz y es una colección muy personal a la cual tengo especial cariño”, añade Encabo.

Después fueron llegando otros retos también superados con éxito: “asistir a la pasarela 'Mediterranean Fashion Beach (MFB)' en su primer año, 2018, en la cual conseguí uno de los accésit con la colección 'Meyisti'; desfilar en la pasarela 'Alicante Fashion Week' en 2019 con la colección 'Alma’; desfilar en 2021 de nuevo en la pasarela MFB, pero esta vez realizando una colección cápsula 'Save The Planet'; vestir a diferentes misses y misters para sus certámenes nacionales e internacionales o que mis bañadores hayan salido publicados en revistas internacionales como 'Lucy's Magazine', son los momentos que más destaco”, confiesa la diseñadora, apuntando que su mayor ilusión es “que me contacten para desfilar con mis diseños en pasarelas en Londres, París, Nueva York o Milán”.

Trabajar con trajes de baño requiere una dificultad añadida al tratarse de telas más difíciles que otras a la hora de confeccionar. Así lo asegura Davinia, confesando que “muchas veces es más complicado, ya que hay que tener mucho cuidado en la confección y sobre todo al ser prendas 'armadas' con sus copas, ballenas, aros... Se necesita una buena base para que esa confección posterior siente bien en cada cuerpo y sea cómodo a la hora de llevarlo”.

Cuenta la diseñadora con dos talleres para producir, uno en Soria y otro en Madrid. “La parte de creación y diseño la realizo sola, así como la elección de los tejidos y supervisión. Pero cuento con un equipo de patronistas y modistas a la hora de realizar la producción”.

Entre sus retos más próximos se encuentra el vestir a quince misses en el certamen Miss Intercontinental Toledo que será a comienzos del mes de junio. “Utilizaremos varios bañadores de otras colecciones, pero también presentaré algunos de mi nueva colección que es una línea casual, toda ella en tonos lisos, sin estampados. Es una colección compuesta por trece looks, tanto en bañador como en bikinis”.

Asegura sentirse con la misma ilusión del primer día “en crear, seguir aprendiendo y viendo cómo estas prendas son llevadas cada año. Esa es la mayor satisfacción, ver cómo gustan los diseños y en cierto modo acompañar a esa persona de cierta manera cuando lo lleva. También me he llevado muchas desilusiones en este sector, engaños, pero han servido para aprender”.

No queda sólo en la moda el abanico de cosas que realiza Davinia Encabo en su día a día. “Quería seguir formándome y realicé un máster en Marketing Digital en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y he creado una agencia de marketing en la cual trabajo realizando el marketing y la comunicación de diferentes empresas del panorama nacional e internacional. La última en la cual me he incorporado es en propia UNIR en el departamento de comunicación”, explica la diseñadora, a la que también se le da muy bien el mundo de la realización de tatuajes.

No olvida sus raíces y regresa a su pueblo, San Leonardo, con asiduidad. Allí, en este municipio de la comarca de Pinares, conocen su trayectoria y sus éxitos. “Me animan a seguir y a no rendirme. Me dicen que soy muy luchadora y constante, confían más ellos en mi talento que yo misma. San Leonardo es mi cuna, mi raíz junto con el pueblo de La Gallega y estoy muy agradecida al apoyo que siempre me han brindado. Doy gracias a todas las personas que me han ido acompañando y ayudando en este largo y duro camino y a todas aquellas que he ido conociendo”, concluye la diseñadora.