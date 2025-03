La hija de la Duquesa Roja: "La herencia fueron propiedades, ¿por qué tengo que pagar a Rosario en dinero?"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Pilar González de Gregorio, hija de la conocida como Duquesa Roja, asegura que "la mayoría de la herencia" que recibió de su padre, Leoncio González de Gregorio, fueron propiedades y cuestiona, "¿por qué tengo que pagar en dinero?", en referencia a la parte que le debe abonar a su medio hermana, Rosario Bermudo, después de que el juzgado haya fijado la cantidad de más de un millón de euros que le correspondería recibir de la herencia, y una vez que se constató, también judicialmente, que Bermudo era fruto de la relación de Leoncio con una empleada de hogar cuando él era menor de edad.

La conocida también como duquesa de Medina Sidonia aseguró que el pago a su medio hermana continúa en los tribunales puesto que recurrió la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria al no estar de acuerdo en tener que abonarle también la parte correspondiente al tercio de mejora que le otorgó su padre solo a ella, además de la legítima que recibieron todos, con la que sí estaría conforme. De hecho, con dos de los hermanos se llegó a un acuerdo y el tercero tiene que pagar unos 130.000 euros. "Mi padre me favoreció a mí, porque se puede destinar un tercio de mejora para un hijo o un nieto", afirmó González de Gregorio, quien participó en Los desayunos de APIS, organizados por la Asociación de Profesionales de la Información de Soria.

A la espera de que el recurso se resuelva, consideró que la actitud de su medio hermana es fruto del "oportunismo, porque es dinero", y añadió: "Será mi hermana, pero no he compartido nada con ella, no veo que tengamos mucho en común". En ese sentido, afirmó que le ofreció a Rosario Bermudo pagarle en propiedades, fincas de montes principalmente, "y no quiere aceptar".

Echando la vista atrás, la hija de la Duquesa Roja quiso dejar claro que ella se ofreció legalmente a facilitar el ADN para poder realizar las pruebas de paternidad que reclamó la representación legal de Rosario Bermudo, para no tener que llegar a la exhumación de su padre, enterrado en el cementerio de Quintana Redonda, donde se encuentra el palacio que Pilar González de Gregorio heredó de su padre y que explota comercialmente para eventos. "La primera exhumación se fijó el 21 de marzo de 2016 y yo y mi medio hermano Javier nos ofrecimos, pero Rosario no aceptó", afirmó la hija de la Duquesa Roja, quien defendió que su hermanastra llegó a la exhumación "por las costas judiciales".

Según dijo, su medio hermana ha ofrecido versiones distintas, primero que su padre conocía de su existencia, pero en la reclamación de la herencia habría dicho lo contrario. "No se puede calumniar ni montar el escándalo, se podía haber hecho de otra manera, porque yo no tengo la culpa", matizó.

Pilar González de Gregorio es de la opinión de que su padre "llegó a un acuerdo" con Rosario Bermudo, quien habría hablado en varias ocasiones con el abogado de Leoncio de Gregorio, "pero luego dejó de llamar".

En Los desayunos de la APIS, la duquesa de Medina Sidonia afirmó que su padre era menor de edad cuando mantuvo la relación con la empleada de hogar. "Esa historia fueron muy pocos meses. Entró en enero o febrero y dos meses después Rosario estaba en camino. Mi padre no era una persona avasalladora, más bien tímido", añadió, para concluir: "Yo no veo tanta victimización" en referencia a Rosario Bermudo.