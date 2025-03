Losán pide ampliar la negociación 15 días más y sube hasta 25 días la indemnización

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La dirección de Tableros Losán subió este lunes, en un nuevo día de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), hasta 21 días por año trabajado y un máximo de 13 mensualidades para los empleados que llevan más de 16 años en la empresa y hasta 25 días y también 13 mensualidades para los que llevan menos, aunque no lo materializó por escrito, y mantuvo el despido para 48 trabajadores, una propuesta que el comité rechazó en rotundo, porque apenas supone una mejora frente a los 20 días por año y 12 mensualidades que lleva planteando desde el principio.

Además, solicitó ampliar el periodo de consultas otros 15 días más, amparándose en la legislación y agotando al máximo la negociación, lo que está llevando a la plantilla a estar cada vez más descontenta y enfadada.

"Este es un avance muy pequeño para el perjuicio que se ocasiona a la plantilla del Grupo Losán y vamos a seguir luchando por indemnizaciones más justas", ha indicado Javier Moreno, secretario general de CCOO Soria.

Hoy se celebrará una nueva asamblea de los trabajadores en la que los representantes expondrán la situación en la que se encuentra la negociación, sin apenas cambios después de un mes.

«Nos han dicho que tienen comprometidas ayudas de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León, pero no sabemos si es verdad o no porque no están manteniendo el empleo. También dicen que cuentan con el apoyo de Castilla-La Mancha, pero más a futuro, de modo que vemos todo muy intangible», sostiene Pablo Soria, secretario general de UGT-FICA de Soria, quien considera que la dirección del grupo y la de la planta de Soria no tienen un criterio único y sólo están desorientando a los trabajadores, que llevan inmersos en medidas regulatorias desde 2023.

El problema es que cada vez ven menos futuro para los que se quedan porque «sigue sin haber transparencia ni buena fe por parte de la empresa», lamenta Soria.

En un principio los 48 trabajadores del total de la plantilla actual de 125 que propone Losán que entrarían en el Expediente de Regulación de Empleo de extinción de los contratos serían los de la sección de aglomerado y los que derivan de ellos, es decir, el porcentaje correspondiente de carga, de parque, de oficina... También incluirían a los mayores de 55 años complementando su prejubilación, que a día de hoy no han podido justificar desde la dirección con ningún plan.

Losán arrancó las negociaciones proponiendo una indemnización de 20 días en 12 meses por año trabajado, acogiéndose a los “mínimos exigidos por la ley”. El comité sigue sin aceptar una propuesta de mínimos después de la situación de regulación temporal que arrastra y menos aún cuando el grupo cuenta con más de 730 trabajadores y sólo quiere aplicar el ERE en la planta de la capital soriana.

«Parece que la empresa no sabe aplicar ERTEs porque dice que en Zamora no realizan regulación por si les entra trabajo, y precisamente por eso pueden desafectar si están en ERTE», insiste Soria.

CCOO asegura que la situación de la fábrica es delicada y el sindicato sigue negociando por el mantenimiento del empleo en la provincia, ya que “ven viabilidad” y posibilidad de obtener las mejores condiciones para aquellas personas que se vean penalizadas por los despidos.

Asimismo, el sindicato insiste en que tratará de que se aumenten las indemnizaciones, para aquellas personas trabajadoras que sean despedidas tengan una “salida digna” de la empresa, y que se garantice la estabilidad de las personas trabajadoras que se queden.

Y mientras tanto, la plantilla sigue inmersa en un ERTE hasta el mes de mayo.