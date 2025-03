Caja Rural lleva la transformación digital a 85 pueblos de Soria con formación para aprender a usar los móviles

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria se ha propuesto acercar la formación digital al medio rural de la provincia y para ello realizará 85 cursos presenciales para desarrollar habilidades digitales y que se sientan seguros en la utilización del teléfono, evitando el riesgo cibernético y todo tipo de estafas. “No queremos que la digitalización sea una barrera, pero hay que enseñar con seguridad y confianza, de ahí que la formación sea muy práctica”, indica el director de la Fundación Soriactiva, Anselmo García.

Y es que Soriactiva ha obtenido del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una subvención de 227.195 euros para la formación gratuita en competencias digitales en el mundo rural a personas mayores de 35 años. Enmarcada en la línea del Programa Reto Rural, esta ayuda viene de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central, “para el desarrollo de programas formativos de capacitación digital en las zonas rurales, con un especial foco en los colectivos más vulnerables de nuestros pueblos, sobre todo las personas mayores”, añadió el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, basándose en la premisa de que “el futuro es digital y no podemos dejar a nadie atrás”.

Latorre recordó que el proyecto ‘Transformación digital del medio rural’ presentado por Soriactiva “ha sido uno de los que mayor puntuación ha obtenido y consiste en impulsar la formación en el uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al medio rural de Soria a través de 85 cursos presenciales y gratuitos, en su misma localidad y con ejemplos prácticos y reales”.

Para el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, “se pretende acompañar a los asistentes para aproximarles estas herramientas tecnológicas y que puedan a usarlas de modo seguro, de la mano de un equipo de expertos de forma presencial, gratuita y eminentemente práctica”. Porque el objetivo de este programa es fomentar la adquisición de competencias digitales básicas por parte de la ciudadanía, para que puedan operar con confianza y seguridad a la hora de comunicarse, informarse, realizar gestiones o resolver problemas del entorno digital.

Así, Soriactiva impartirá formación para 1.275 alumnos mayores de 35 años en municipios con una población igual o menor de 5.000 habitantes, o en municipios de más de 5.000 habitantes, cuando las actuaciones se desarrollen en entidades locales menores y en municipios de más de 20.000 habitantes en núcleos de población dispersos, siempre y cuando las actuaciones se desarrollen en dichos núcleos.

Estos cursos se desarrollarán en forma de talleres prácticos, presenciales y gratuitos y están centrados en el uso de teléfonos móviles y constará de una parte teórica y una serie de casos prácticos y reales. Tienen una duración de 12 horas, repartidas en tres jornadas de cuatro horas por sesión, que se impartirán por un equipo de expertos en la materia, SPK Comunicación, en la misma localidad de los interesados o en localidades próximas a los asistentes y consistirán, entre otros, en los siguientes módulos: uso del teléfono Smartphone, llamadas, video llamadas, fotografías, WhatsApp, trámites a realizar con las Administraciones, tales como pedir cita médico por teléfono, banca on line, bizum, etc., internet seguro, entretenimiento y ocio (páginas web, redes sociales, etc.) y compras seguras.

Los cursos se desarrollarán hasta el 31 de marzo de 2026, impulsando la capacitación digital de los habitantes de las zonas rurales, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores, mujeres y personas desempleadas.

Se impartirán tantos cursos como se soliciten, con un mínimo de 10 alumnos y máximo de 20 alumnos por curso y solamente necesario un aula o espacio que tenga internet por wifi. Así pues, todo Ayuntamiento, Entidad Local Menor o asociación cultural que dispongan de estas características, puede solicitarlo en la Fundación Soriactiva (teléfono 975212769 o info@soriactiva.com) o en la oficina de Caja Rural de Soria más cercana y facilitarnos los nombres de los participantes, DNI, localidad y teléfono, y se ajustarán las fechas para impartir la formación.

García reconoció que “el acceso a estas tecnologías es una condición necesaria pero no suficiente para que la transformación digital llegue al mundo rural”. Porque se requiere no solo tener cobertura de Internet sino también impulsar la formación y, la Fundación Soriactiva, consciente de la importancia de impulsar la inclusión digital en el medio rural ha conseguido que su proyecto haya sido aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para revertir el desconocimiento de las nuevas tecnologías a la que se enfrentan las personas mayores residentes en zonas escasamente pobladas, aisladas y mal comunicadas de Soria.

El director de Soriactiva indicó que “ya se han realizado siete cursos y está la agenda completa hasta finales de mayo”, y puso de manifiesto que se han puesto en contacto con la Fundación colectivos de Valladolid y de La Rioja para ver si pueden acceder a la formación. “Hay comunidades de regantes, y otros agricultores, para los que las aplicaciones tecnológicas se están volviendo indispensables y no las saben utilizar bien”. Además, señaló que "las nuevas tecnologías no entienden de edades: hay alumnos de 90 y 95 años que quieren mejorar".

La Fundación Soriactiva en virtud de su responsabilidad y vocación de servicio promoviendo iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables o con especial sensibilidad y consciente de la importancia de impulsar y apoyar al medio rural, solicitó y ha sido aprobado el citado proyecto para impartir cursos presenciales, con el objetivo de acercar estas herramientas al mundo rural, con seguridad, confianza e incorporar poco a poco estos servicios.

El programa diseñado por Soriactiva responde a dar solución a cientos de personas que viven en los pueblos y que no tienen un gran conocimiento en materia de digitalización doméstica, a través de teléfonos móviles, con el fin de evitar y complementar la exclusión digital y la despoblación, con el solo límite de que haya gente interesada. No es necesario que dispongan de ordenadores, pues sería una traba, ya que la mayor parte de la gente que vive en los pueblos no tienen: solo es necesario un teléfono smartphone, que al fin y al cabo es un ordenador y es la herramienta que sí que tienen y podrían aprender a sacarle más partido.

Cabe señalar además que para llevar adelante el proyecto se cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, Grupos de Acción Local, Ayuntamientos, oficinas de Caja Rural de Soria, Asociaciones culturales y varios agentes sociales que divulguen la impartición de estos cursos, facilitando el que puedan desarrollarse.

El Programa Reto Rural Digital concede 21 millones para la capacitación digital en el ámbito rural. Estas ayudas vienen de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

Entre los beneficiarios figuran, además de Soriactiva y su proyecto ‘Transformación digital del medio rural’, 10 diputaciones provinciales y 30 asociaciones sin ánimo de lucro que proporcionarán formación en habilidades digitales básicas en los entornos rurales y las zonas de prioridad demográfica.