Un vecino de Soria ofrece un huerto para cultivar "multitud de verduras" y el 'precio' que pide resulta increíble

La cesta de la compra y el gusto por la vida sana y una alimentación saludable hacen que cada vez más personas estén volviendo la mirada a los productos de la tierra y al campo. Así, no resulta extraño comprobar cómo las fruterías y áreas de verdura y hortalizas en grandes superficies comerciales aumentan y diversifican su oferta al cliente. Y no solo eso, sino que la frutería es un pequeño comercio que resiste a las crisis. Ahora bien, comprar manzanas, acelgas o lechuga no es condición sine qua non para llevar una dieta equilibrada. Porque también son cada vez más las personas que cultivan su propio huerto y no tienen que pasar por caja. Sucede en muchos pueblos y también en ciudades. Una de estas personas es Félix, un vecino de Soria, que desde hace años atiende una parcela en la que cultiva y recoge sus propios productos. Félix lleva años sin comprar verdura y hortaliza, pero siempre tiene en casa existencias de temporada, que van directamente del huerto a su vivienda. ¿Hay algo más sano y saludable?

"La mayoría de la gente dice que el mejor huerto es el del Mercadona. Ya sabes... porque no hay que trabajar", cuenta con un humor algo socarrón este aficionado al campo, que está buscando a alguien interesado a quien ceder una porción de tierra para que la cultive.

El huerto es de su propiedad y de buena tierra. Calcula que tendrá unos 500 metros cuadrados y se encuentra en el término municipal de Soria. "Se puede ir andando, pero voy en coche porque siempre tienes que llevar o traer algo"", explica Félix, que ofrece el huerto al increíble precio de cero euros. "Lo dejo a cambio de que haga conmigo el trabajo de mantenimiento de la tierra. Yo llevo mi trozo y él llevaría el suyo. Y cada uno en la parte que lleve".

Buen conocedor de las costumbres y quehaceres del campo, Félix tiene claro que la tierra que queda yerma “cuesta mucho después enderezarla y por eso busco a alguien que la quiera llevar conmigo, aunque de forma separada”. El terreno le resulta demasiado para llevarlo él solo y la parte que no cultiva se ha quedado libre hace algún tiempo. “No pido nada, solo que ayude con la limpieza y entre los dos mantengamos todo arreglado. Y que nos respetemos, claro”, reitera.

El huerto “si se trabaja un poco da el primer plato muchos meses al año”, cuenta, asegurando que en él pueden cultivarse “multitud de verduras”. A renglón seguido, enumera un variado y colorista expositor de verduras y hortalizas que cultiva en la tierra -algunas no ahora-: acelgas, borrajas, judía verde, cardos, tomates, espinacas, cebollas de dos clases (roja y de invierno), pepinos, calabazas y calabacín. Y patatas. Frutales no tiene. “Solo tengo pies de membrillo, porque sujetan bien la tierra de la acequia”.

El interesado, cuenta, tampoco debe preocuparse por el agua, ya que la huerta tiene pozo propio desde hace años y una red de acequias que garantiza poder regar. “La tierra es agradecida. Permite relajarse y disfrutar”, concluye este vecino de Soria, cuyo teléfono de contacto para posibles interesados es el 619726645.