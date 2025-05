Semana clave para la apertura del puente medieval de San Esteban

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El puente medieval de San Esteban afronta su semana decisiva para la reapertura al tráfico y, por tanto, el restablecimiento de la circulación en la N-110 (Soria-Plasencia), una carretera que une la provincia con Segovia, Ávila y Extremadura. Es la semana en la que se cumple el plazo marcado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del 5 al 9 de mayo, según informaron hace algunas semanas fuentes del departamento que dirige Óscar Puente.

Precisamente, este miércoles se celebrará la comisión de seguimiento de las obras del puente de los 16 ojos, en la que participan habitualmente el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre; la delegada territorial, Yolanda de Gregorio; el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano; y el alcalde de San Esteban, Daniel García. Es por eso por lo que se ha especulado con la posibilidad de que el puente se abra al tráfico al día siguiente, esto es, el jueves 8 de mayo.

La apertura del puente evitará que los conductores tengan que dar un rodeo que, de media, teniendo en cuenta la ruta alternativa distinta para los camioneros, supere los 45 minutos, y será también un alivio para los ciudadanos de San Esteban, y especialmente para los empresarios y los autónomos de sus localidad que han visto comprometidos sus negocios.

Aunque el puente abra a la circulación, las obras proseguirán en el tajamar dañado, ya que los trabajos constan de dos fases. La estructura medieval lleva dañada desde el pasado 10 de marzo, cuando se decidió el corte a la circulación tras el paso de la borrasca ‘Jana’. Paralelamente, continúan los trabajos del puente militar cuyo plazo previsto para su apertura es el día 15 de junio.

Por otra parte, el alcalde de San Esteban volvió a reclamar este fin de semana una reunión con el ministro Óscar Puente. Lo hizo, eso sí, mediante un tuit en la red social X, en la que se hizo un lío con el Congreso Provincial del PSOE de Soria que se celebró el sábado en El Burgo de Osma. Daniel García señaló en el mismo: «Sr. Óscar Puente, no ha tenido tiempo para venir a San Esteban a ver el puente o tener una reunión conmigo pero sí lo tiene para asistir hoy al congreso autonómico de su partido en El Burgo de Osma. Ya que está tan cerca. ¿A qué hora quedamos para hablar sobre la nueva variante». Evidentemente, no se celebró ningún congreso autonómico sino el provincial del PSOE, y a la cita no tenía prevista su asistencia el ministro de Transportes. Y García apostilló: «No sé si esperar sentado o ¿va a darse la celeridad necesaria para atender a las peticiones que un humilde alcalde le va a hacer para defender los derechos y libertades de sus vecinos? Anímese, para ir a Madrid tienen que pasar por aquí, le prometo que seré breve».