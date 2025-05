El Tribunal Superior confirma la absolución a la madre de los dos niños encontrados solos en la calle

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la absolución de la madre cuyos hijos menores fueron hallados solos caminando por la calle en la capital soriana en enero de 2024. La mujer estaba acusada de delitos contra la salud pública, abandono de menores y abandono temporal de menores. El Tribunal avala la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria y desestima así el recurso de la Fiscalía que pedía la nulidad del fallo inicial y una pena de seis meses de cárcel para la acusada por el abandono de menores.

El TSJCyL confirma los hechos enjuiciados. Los niños, de cuatro y dos años en el momento de los hechos, salieron de casa –la familia vivía en una habitación de un piso compartido– cuando sus padres estaban en la siesta, y permanecían dormidos ya que ella realizaba una larga jornada laboral desde muy temprano. Las personas que les encontraron, a los que sorprendió que fueran solos, con ropa de casa y la más pequeña descalza, declararon en el juicio que el mayor, que portaba una maleta, les dijo que iban al aeropuerto para irse de viaje, por lo que la Audiencia entiende que «se trataba de un juego de los menores».

Además, cuando la madre despertó y vio que los pequeños no estaban acudió de inmediato a la Comisaría, y después al hospital para recogerlos, aunque allí le dijeron que en el análisis de orina habían dado positivo en cocaína y que estaba detenida.

En la valoración del recurso de la Fiscalía, el TSJ señala que aunque los menores estén bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, "la situación de desamparo que declara la Administración competente no significa necesariamente que se haya acreditado, más allá de toda duda razonable, el presupuesto fáctico de la figura penal que se imputa".

En ese mismo sentido, recuerda la sentencia del Superior de Justicia que "los niños quedaban entre semana al cuidado de una abuela y una tía, mientras la madre trabajaba, y ésta solo los tenía consigo los fines de semana en una vivienda que comparte con otras personas pues solo tiene alquilada una habitación". E incide en lo que indica la sentencia recurrida, que razona también que "si se desconoce cuándo y dónde tuvo lugar la exposición de los menores a la cocaína, atribuirle a la acusada una consciente conducta omisiva al respecto, no pasa de ser una suposición, en absoluto probada y muy perjudicial para ella". "No nos parece en absoluto irracional concluir que la madre podía (como afirma y no se ha demostrado lo contrario) desconocer tal situación de intoxicación de sus hijos que pudo perfectamente producirse cuando los menores no estaban bajo su directo control", concluye el Tribunal Superior de Justicia.

Se da la circunstancia de que sólo ha sido juzgada la madre de los menores, asistida por el letrado Fernando Zorzo, pero no el padre, en paradero desconocido y en rebeldía