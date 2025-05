La Escuela de Idiomas de Soria triplica la matrícula de español para extranjeros

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El idioma como oportunidad. La posibilidad de comunicarse amplía el abanico en todos los aspectos de la vida, pero puede ser vital en la búsqueda de empleo. Quedó patente en los años de la crisis económica, en torno a 2008, cuando la matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas Alfonso X el Sabio de Soria, EOI, llegó a su récord de 1.800 alumnos. Entonces muchos se planteaban su futuro profesional fuera de España. Desde hace tres años los números de matrícula se han estabilizado, un millar en las tres secciones, Soria, Almazán (40) y El Burgo de Osma (60), pero hay una asignatura que no para de crecer, el español para extranjeros, que hasta ha triplicado su matrícula. Ahora la oportunidad está dentro y los de fuera buscan hacerse con el idioma y sobre todo oficializar su conocimiento. La obtención del permiso de residencia pasa, entre otros requisitos, por demostrar integración en la sociedad española, como el conocimiento del idioma y la cultura. Si lo que se pretende es la nacionalidad española se requiere acreditar un nivel básico A2 y aunque el diploma de español como lengua extranjera (DELE) lo concede el Instituto Cervantes, están exentos de la prueba de obtención del DELE quien disponga de un certificado de nivel básico (A2), intermedio (B1) o avanzado (B2) de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

La de Soria ha comprobado de primera mano este tirón, unido a un aumento de la población extranjera, que corroboran los datos del Instituto Nacional de Estadística.

La matrícula de español para extranjeros ha crecido en este curso un 240% hasta llegar a los 85 alumnos en el total de los niveles. El año anterior no superaban los 30, como indicó el director de la EOI de Soria, José Ignacio Sandonis. «La lógica nos lleva a pensar que ha aumentado el número de inmigrantes de países que no hablan español, e influye que es un requisito para el permiso de residencia», señala el director como motivos para un incremento tan notable que no se detecta en ningún otro idioma.

El resto de los que se ofertan en el centro soriano, inglés, alemán, francés e italiano mantienen cifras, aunque suele existir una «fluctuación» que sube o baja matrículas pero no de forma reseñable.

Precisamente la movilidad laboral afecta notablemente a la variación de un curso para otro, incluso al traslado de expedientes a lo largo del periodo lectivo. «Prácticamente todas las semanas tramitamos cambios de expediente, pero mantenemos un equilibrio entre los que sale y los que entran», afirma el director. Y esta situación tiene mucho que ver con el mundo laboral, por el alto porcentaje de empleo público en la provincia, y sobre todo en lo que se refiere al colectivo docente, que hacen de Soria un lugar de paso.

El idioma de las oportunidades sigue siendo el inglés, en el que están matriculados casi la mitad de los alumnos del centro, este curso 424. Con una peculiaridad, ya no hay avalancha de preinscripciones en los primeros cursos como ocurría hace años, ahora el tapón está más arriba, aunque es poco frecuente que quien quiera entrar en niveles superiores se quede sin plaza. La razón, como explica Sandonis, es que la aprendizaje del inglés está generalizado en la educación reglada y la enseñanza puede ser bilingüe. De hecho, no son pocos los docentes que acuden a la Escuela de Idiomas para complementar su formación y obtener el título que lo acredite.

El resto de idiomas tiene menos tirón pero mantiene cifras con 105 matrículas este curso en francés, 67 en italiano y 52 en alemán. El español para extranjeros ha pasado de ser el quinto idioma más solicitado a la tercera posición.

En unas semanas habrá datos de preinscripciones ya que la EOI ha abierto el plazo de admisión para el próximo curso 2025-2026 hasta el 20 de mayo, aunque hay periodo extraordinario de mediados de julio hasta principios de septiembre. El personal del centro organiza unas jornadas de puertas abiertas los días 14 y 15 de mayo y una visita guiada por el centro durante la presente semana. Para quienes ya tengan conocimientos previos de alguno de los idiomas ofertados, la prueba de clasificación se celebrará el viernes 23 de mayo.

Por el tipo de alumno –la exigencia es que hayan cumplido los 16 años– suele ser un estudiante constante, aunque también hay abandonos. Sobre todo en el primer año de alemán, reconoce Sandonis, precisamente profesor de esta lengua. La razón, «es un idioma que cuesta más, requiere mayor esfuerzo», y no todos están dispuestos a hacerlo. «Donde no hay abandono es en el español para extranjeros, son bastante fieles, porque para ellos es necesario», puntualiza el director.

Por el momento la EOI de Soria no se plantea nuevos estudios. Hace unos años se sondeó la posibilidad de introducir algún idioma más, como chino, por ejemplo, pero las cifras son bajas como para tener éxito.

Tampoco dan para ampliar el plan de estudios, que únicamente está completo en el caso de inglés, con los últimos cursos ya incorporados como C2 1 y C2 2. El resto de los idiomas en Soria terminan en C1 porque no hay demanda suficiente que justifique la continuación. El mínimo de alumnos para un C2 es de diez, con un máximo de 20, pero este año, en francés, el que más se acerca, cuenta con siete alumnos en el curso precedente por lo que no se cumple el requisito.

Lo que sí prevé conseguir el próximo curso que arranque en septiembre es el proyecto de internalización Erasmus+ para alumnado. Una semana o dos, principalmente en inglés, en centros educativos de enseñanzas generales o en universidades con centros de idiomas para conseguir la perseguida inmersión del estudiante.

El proyecto ya se ha puesto en marcha con profesorado pero hasta ahora no había sido posible con alumnos y ahora es factible. «Requiere mucha burocracia pero ya llevamos años familiarizado con ello», puntualiza Sandonis, quien recalca que el programa cuenta con ayudas que hacen que no sea muy costoso para el alumno, que, además, iría acompañado por el profesor. Ya sólo depende del interés del alumnado.