Gracias a ellas nos damos cuenta de que estamos en primavera, porque si atendemos a la climatología parece más invierno. Se trata de las flores primaverales por excelencia, las margaritas, cuya floración comienza en abril y se mantiene hasta bien entrado el verano.

Llenan parques, jardines y terrazas e invitan a cogerlas para hacer pequeños ramilletes o para adornar un florero o trasplantarlas en un maceta. Estas flores reflejan la inocencia y el amor puro y sincero, por eso son usadas para despejar las dudas de los enamorados que las deshojan mientras preguntan “si me quiere o no me quiere”.

Existen hasta 140 especies de margaritas en todo el mundo, de diferentes tamaños y colores, pero la más conocida es la común, con centro amarillo y pétalos blancos, que es la que crece en los meses primaverales. Con el nombre científico 'Bellis perennis' , se la conoce como la margarita de los prados, necesita riego abundante y prefiere las ubicaciones en semisombra, pueden alcanzar una altura de 20 centímetros.

Existen una gran variedad de margaritas, pero la más conocida es la de hoja blanca.MARIO TEJEDOR

Más allá del uso de esta flor para adornar jardines y terrazas, a la margarita común se le conocen diversos usos terapéuticos. En 'medicina tradicional', se cree que tiene propiedades antiespasmódicas, demulcentes, emolientes y laxantes. Por eso se puede usar como infusión para catarros y problemas digestivos, o bien se puede aplicar como cicatrizante.

El abanico de usos es muy amplio. Tomada como infusión se recomienda para problemas digestivos y para estimular el apetito o alivio de cólicos o incluso para aliviar los síntomas de resfriados y tos por sus propiedades antitusivas y expectorantes.

Se pueden hacer compresas con margaritas para reducir inflamaciones y favorecer la cicatrización de las heridas. También se ha empleado como cataplasma y colirios para aliviar problemas oculares. Razones más que suficientes para tener margaritas cerca.