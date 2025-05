El 'no' de Defensa al puente provisional: el alcalde de San Esteban "descolocado" y el subdelegado aplaude la decisión

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El anuncio por parte del Ministerio de Defensa de abandonar el polémico puente provisional en San Esteban de Gormaz ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento ribereño, que por medio de su alcalde, Daniel García, ha reconocido este sábado estar «descolocado» tras conocer la noticia. Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha señalado que «ha imperado el sentido común» y ha recordado que al decaer el procedimiento de emergencia con la reapertura al tráfico hace más de una semana del puente medieval, en caso de que Junta y Ayuntamiento quieran seguir adelante con el proyecto, «deberían seguir por los procedimientos habituales».

Lo cierto es que la salida del Regimiento de Pontoneros de las obras del puente deja a la plataforma muy tocada y con muchas dudas sobre su viabilidad¡. Con un coste de 700.000 euros, el alcalde de San Esteban ha reconocido que las obras estaban ejecutadas a «un 70%».

García ha declarado que «oficialmente» ni el Ayuntamiento ni la Junta tienen un «comunicado» oficial de que Defensa ha renunciado el proyecto, aunque está claro que esto ha ocurrido. «El miércoles me llamo el subdelegado de Defensa para comunicarme que se cancelaba la actuación y que era una orden de arriba y el jueves lo hizo el capitán de los pontoneros», ha explicado.

«Analizaremos con la Junta este aspecto y ahora mismo no sé qué vamos a hacer porque estaba realizado ya a un 70%, con las labores de desbroce y hormigonado. Ahora habrá que reciclarlo todo y adecuar el proyecto».

García ha reiterado que «la Junta nos mantiene su apoyo. Esto nos ha producido no sé si sorpresa sería el término adecuado y lo que hay que hacer es tomarse en serio a una comarca como la nuestra. Habrá que analizar también la tipología de competencias y no alarmar a las personas».

El alcalde sanestebeño ha reconocido que «habrá que analizar las alternativas» y también ha subrayado los problemas que surgen ahora con la retirada de los militares de la actuación. «El proyecto se hizo en base a los cálculos de los pontoneros y si se retira ahora esa plataforma habrá que modificar el proyecto porque sería otra tipología». El regidor ha defendido la construcción de ese puente como «una vía para casos de emergencia» y considera que «la solución es un puente definitivo». «Ves cosas que te dejan descolocado, pero al cien por cien puedo decir que habrá una solución y agradecemos a los pontoneros el trabajo que han hecho».

García cree que el procedimiento de emergencia no ha desaparecido con la reapertura al tráfico del puente medieval el pasado 7 de mayo, ya que «el tajamar sigue derribado y hay grietas, ya que la intervención ha sido en la calzada. El problema de las grietas sigue y pueden pasar más de tres meses hasta que todo eso se pueda reparar, por lo tanto, la emergencia por motivos de seguridad sigue».

Sobre si veía alguna «mano negra» en esta decisión, García ha señalado que «lo mejor es no entrar ahí. Un tema de estos no se politiza porque es para las personas. Nosotros vamos a seguir luchando para que la comarca no se quede aislada y lo que hay detrás no nos importa porque defendemos a los vecinos». Del mismo modo, ha vuelto a hablar del capítulo de los semáforos el díoa día de la inauguración. «No fue como se dijo. Deben avisar al alcalde de estas cosas y a mí nadie me dijo que se iba a reabrir a la circulación».

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha aplaudido la decisión del Ministerio de Defensa de renunciar al proyecto en la localidad sanestebeña: «Creo que ha imperado el sentido común y la Junta y el Ayuntamiento deberían dar explicaciones por ese empeño de crear ese clima de inseguridad en una obra impecable desde el punto de vista técnico. No se comprende por qué se ha intentado crear ese clima de inseguridad infundado que no se ajusta a la realidad. Hay que hacer caso a los técnicos y a la ciencia».

Latorre ha recordado que «desde el primer momento» se llevaron a cabo comisiones de seguimiento del puente con la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de San Esteban, «y se les ha ofrecido siempre toda la información y todos los datos. El esfuerzo del Ministerio en plazos y en presupuesto ahí está, no tenía sentido crear inseguridad y se ha restablecido la movilidad en tiempo y en forma».

El subdelegado también ha aseverado que «desconozco ahora las intenciones de la Junta» y que «Defensa, con buen criterio, ha señalado la innecesidad de las obras de lo que ahora le llamaban puente alternativo». «El Ejército estaba dispuesto a construirlo, pero con la reapertura del tráfico del puente medieval no tiene sentido. Además, costaba un dineral que se puede emplear en otras cosas».

Sobre la posibilidad de que Junta y Ayuntamiento mantengan su intención de construir el puente, Latorre ha recordado que «la emergencia ya no existe con la reapertura al tráfico del puente» y ha recordado que en caso de que siga adelante el provisional «debería adaptarse a los procedimientos habituales».