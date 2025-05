El PP de Soria vuelve a cargar contra el técnico de la Juventud aunque mira con "cautela" con la vía judicial

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria mantiene abierta la cruzada con el polémico técnico de las obras de la Juventud y, por extensión, contra los que denominan la "red clientelar" del Ayuntamiento. El concejal Javier Jiménez asegura que los servicios jurídicos populares ya disponen de un expediente de 1.500 folios con las presuntas irregularidades del citado trabajador municipal, pero aún se expresan con "cautela" ante la posibilidad de que esa información se transforme en una denuncia ante los Juzgados.

La información recopilada arranca con las obras de la Juventud, y la posible participación de una empresa propiedad del técnico en una intervención que él mismo informó y adjudicó, y continúan con "duplicado de facturas, trabajos sin certificar y adjudicaciones de licencias de obras sospechosas". Hoy suman dos nuevas cuestiones procedentes del contrato de repintado de calles de 2024 y el contrato de balizamiento de carreteras para las fiestas de San Juan. En ambos casos, según denunció Jiménez se producen adjudicaciones en favor de una empresa con la que la firma propiedad del técnico tiene "colaboración comercial" En total hay, según el PP "30 actuaciones" bajo sospecha. Los populares recordaron que el técnico ya tiene abierto un expediente disciplinario por incompatibilidad derivado de las obras de la Juventud que está en fase de alegaciones.

Ya a principios de mayo el propio Jiménez aseveraba en rueda de prensa que había comenzado "la cuenta atrás" para el técnico y el Ayuntamiento y ayer repitió la advertencia, añadiendo además que "el cerco" sobre sus actividades esta "cada vez más cerca". Cuestionado expresamente por la presentación ante los Juzgados de una denuncia por estas presuntas irregularidades, desde el PP aseguran que " si el Ayuntamiento es responsable no seremos pasivos". La cuestión está siendo objeto de "valoración" por parte de sus servicios jurídicos pero bajo los principios de "cautela y prudencia". Los concejales populares recuerdan que "hasta ahora" se ha guardado la identidad del técnico y las empresas implicadas, pero que "se sabrán" ya que "la red clientelar afecta a muchas empresas, no solo con estas irregularidades, sino con contratos adjudicados legalmente, pero que siempre van a los mismos".

REPINTADO Y BALIZAMIENTO

Hoy el PP añadió dos nuevos elementos para cuestionar la actividad del técnico municipal concretamente por su actuación en la adjudicación del contrato de repintado de calles en 2024 y el balizamiento de carreteras que se realiza para los desplazamientos a Valonsadero con motivo de las fiestas de San Juan.

En el primero de los casos se trata de un contrato con un valor de 75.000 euros para el repintado de la señalización horizontal. Jiménez explicó que fue en febrero de 2024 cuando ese procedimiento de contratación se pone en marcha y finalmente la adjudicación recae en una firma con la que la empresa del técnico "tiene relación comercial". "¿Acaso es esto legal?", cuestionó Jiménez. El PP incide además que se han solicitado diversa documentación de ese contrato como la relación de calles afectadas sin que, por el momento, se haya presentado documentación alguna.

De la misma forma, en mayo se lanza el contrato de balizamiento de carreteras por algo menos de 15.000 euros. La cifra es importante ya que permite un procedimiento diferente en el que se invitaron, según el PP, a tres empresas "de las que dos son del mismo empresario que el repintado". Finalmente, una de ellas resulta adjudicataria "y es el mismo con el que tiene relación comercial". En este caso "en el expediente no se ha acreditado que fuera la mejor oferta".

Desde el PP cuestionan la "complicidad" del Ayuntamiento e insisten en que el técnico está "manchado de podredumbre". "Hay una relación clara y en la propia furgoneta de la empresa queda constancia de que son empresas colaboradoras", insistió De Gregorio.

Red clientelar

Aunque el punto focal de la polémica es la actividad del técnico, desde el PP consideran que es reflejo de una "red clientelar" del Ayuntamiento de Soria y su equipo de Gobierno. "No es una cuestión de la agencia de Mortadelo y Filemón como nos dijo el alcalde, esto es serio, y ofrecemos información objetiva y contrastable", defendió Jiménez añadiendo que "el cortijo no es del técnico, es del Ayuntamiento, las irregularidades pueden ser del técnico, pero la red es del Ayuntamiento". El PP también volvió cuestionar el papel del alcalde, Carlos Martínez, que "se parece más al baúl de la Piquer". "No ha estado en más de la mitad de las Juntas de Gobierno de este año, este mismo lunes estaba en Burgos en vez de presidiendo el patronato del CAEP, pero no es un problema de agenda sino de prioridades y la suya ahora mismo no es Soria", concluyó Jiménez.