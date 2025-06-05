Carriedo garantiza el seguimiento individual para las reubicaciones tras el pacto en Siemens Gamesa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Luces y sombras en la valoración de la Junta sobre el acuerdo en la planta de Siemens Gamesa en Ágreda (Soria). Se considera positivo que mantenga la actividad pero toca realizar un seguimiento persona a persona para los planes de reubicación.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha valorado el pacto alcanzado entre la dirección de Siemens Gamesa y los representantes de los trabajadores en la planta de Ágreda (Soria) y ha garantizado que se hará un seguimiento individualizado de los empleados afectados por la regulación para buscar reubicaciones y "casar" la oferta y la demanda.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta ha destacado el "esfuerzo" realizado por ambas partes para garantizar la continuidad de la actividad industrial en la localidad. "Hay que reconocer el esfuerzo para llegar a un acuerdo que han tenido tanto empresa como representantes de los trabajadores", ha señalado Fernández Carriedo, informa Ical.

Así, según el consejero, el aspecto "más positivo" del pacto es que "la empresa permanece funcionando, mantiene su actividad y va a hacer los cambios tecnológicos y de producción necesarios para intentar ganar actividad y peso e influencia en el conjunto del mercado".

No obstante, el acuerdo contempla la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para parte de la plantilla, con el objetivo de que estos empleados puedan reincorporarse a la normalidad "cuando las circunstancias cambien". "Nuestro deseo es que sea lo antes posible", ha subrayado Fernández Carriedo.

Asimismo, ha confirmado que habrá trabajadores que no continuarán en la empresa y serán incluidos en un expediente de regulación de empleo (ERE), sobre éstos, el consejero ha explicado que, una vez alcanzado el acuerdo, "es el momento de conocer a los trabajadores afectados, cuáles quieren pasar a una fase de prejubilación, quiénes pasan a otra actividad que tengan de oferta en este momento o quiénes quieren participar en un proceso de empleo que quiere impulsar la Junta de Castilla y León".

El objetivo, ha dicho, es "identificar a los trabajadores, trabajar con ellos, saber su formación, su cualificación, sus características y sus vocaciones desde el punto de vista del empleo".

Fernández Carriedo ha asegurado que la Junta ya está en contacto con los empleados afectados para realizar un seguimiento individualizado y "casar oferta y demanda" en la zona, minimizando la movilidad y facilitando la recolocación. "Ojalá podamos encontrar empleo a la totalidad, será nuestra aspiración, de estos trabajadores que se ven afectados por ese ERE en Siemens Gamesa", ha concluido el portavoz autonómico.