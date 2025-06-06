El PSOE eleva a 1.000 millones la inversión del Gobierno en los 7 años de Sánchez

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria 'celebra' los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez y hace un balance "inmejorable" para la provincia de Soria en el que además de las cuestiones sociales que afectan al conjunto del Estado han supuesto la llegada de inversiones por valor de 1.000 millones repartidas entre infraestructuras y proyectos específicos destacando las apuestas de "descentralización" del CPD, el CAPI, el Centro Nacional de Fotografía o el reciente Centro de Defensa Numant-IA en Valcorba, según apuntó el secretario general del PSOE de Soria y diputado, Luis Rey.

"¿Qué han hecho los socialistas por nosotros?", cuestionó Rey para dar respuesta cifrada en los citados 1.000 millones de euros. En esa relación figuran proyectos como la reforma de la BRIF de Lubia, la nueva depuradora, las inversiones en cuarteles de la Guardia Civil, la nueva Comisaría, la Subdelegación de Defensa, la modernización de la Soria-Torralba, travesías, el canal de Ines y Eza o las actuaciones por 14 millones de euros vinculadas al 1,5 (2%) Cultural.

Otras inversiones son los 160 millones del CPD, los 15 del Centro de Protección Internacional o los 5 del Banco de España, sin olvidar los 60 millones en mejora del a conectividad o los 70 de Numant-IA. En conjunto, esos proyectos suman 590 millones de euros, según la cuenta del PSOE.

La cifra se eleva a los 1.000 millones con las inversiones en carreteras. En este apartado computan los 140 millones invertidos en la última fase de las obras de los 5 tramos de la A-11 puestos en marcha estos años, los 200 de la Langa-Aranda que comenzó ejecución este año y los 100 millones del Villar del Campo-Fuensaúco de la A-15 que se inició hace un año. "Además de las mejoras en la calidad de vida, en proyectos tangibles hay 1.000 millones y Soria es ejemplo de descentralización", resumió Rey.

Un balance "inmejorable" que si tiene algunos "retos" por delante, el primero, la velocidad. "Nuestro reto es seguir trabajando y a todos nos gustaría que todo fuera más rápido, pero el reto es ser capaces de explicar que cuando el PSOE Gobierno a Soria le va mejor", remarcó Rey.

Desde el PSOE también se apuntan al PP, al que retan que "hagan un balance como este" después de 40 años de Gobierno de la Junta de Castilla y León y también son conscientes de que deben "conminar" a la sociedad soriana a que "tenga en cuenta estos datos" y "que compare, y si encuentra algo mejor, que lo compre".

Además de las inversiones directas del Gobierno, el PSOE cuenta con otros 390 millones "en ejecución" de proyectos de fondos europeos que son gestionados por las entidades locales de la provincia. "Además de los 1000 millones con nombres y apellidos están los fondos europeos que el llegaron a pesar del empeño del PP en que no se activaran", recordó Rey agradeciendo también la labor de los ayuntamientos en la captación y desarrollo de esos proyectos.

Por su parte, el senador Javier Antón, comparó cifras oficiales de la provincia cuando el PP dejó el Gobierno y las existentes ahora. "En el año 2012, cuanto entró el PP la población de Soria era de 94.522 personas, y cuando se fue, con los recortes, la población era de 88.600. Ahora estamos en 90.200", indicó. Antón destacó también el "récord" de afiliados, la mejora en las cifras del paro, la contratación indefinida, las becas o el aumento del SMI. "Esto demuestra que cuando se gobierna pensando en la gente uno se puede quedar en su tierra", subrayó.